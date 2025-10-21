Amazon SHOCK: sconto imperdibile su Apple MacBook Air

Offerta assolutamente da non perdere per tutti gli utenti che vogliono acquistare un Apple MacBook Air su Amazon, in questi giorni arriva lo sconto che nessuno si aspettava di vedere, pronto a nascondere un risparmio ben superiore al normale, oltretutto condito con la possibilità di accesso a prescindere dalla presenza, o meno, di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Il prodotto oggi disponibile prevede 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, una configurazione, accoppiata con la presenza del processore Apple M4 di ultima generazione, davvero molto interessante, ottima per utilizzare il dispositivo sia per l’ambito lavorativo classico, che per spingersi in sessioni di gaming (senza troppe pretese) o anche semplicemente editing video/fotografico.

Il fulcro centrale di questo device è chiaramente rappresentato dal display da 15,6 pollici di diagonale, un Liquid Retina di qualità ben superiore al normale, con colori precisi e profondi, una gamma cromatica sufficientemente ampia, e perfetta per riuscire a godere di una multimedialità di alto livello.

Apple MacBook Air, una promozione assurda su Amazon

La promozione disponibile in questi giorni parte da un listino di 1449 euro, per scendere di circa 220 euro e arrivare a poter sostenere un investimento finale di soli 1229 euro (riduzione del 15% per tutti). Se volete acquistare il prodotto dovete collegarvi subito qui.

All’interno della confezione trovate tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, a differenza di quanto accade con le nuove generazioni, infatti, l’utente troverà sia il cavo USB-C to MagSafe 3 (della lunghezza di 2 metri) e l’alimentatore USB-C per il collegamento alla presa a muro.

Collegandovi al link inserito poco sopra troverete quattro colorazioni differenti, le quali a loro volta hanno prezzi diversi tra loro, valutate la migliore per le vostre esigenze.