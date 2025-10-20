App crashano sui Google Pixel 10: cosa sta succedendo davvero

Un’ondata di segnalazioni sta travolgendo la community di utenti Google Pixel 10, che da alcuni giorni si trovano a fronteggiare un problema alquanto fastidioso: numerose applicazioni smettono improvvisamente di funzionare, chiudendosi senza motivo apparente o mostrando il messaggio di errore “l’app non risponde”.

Il bug, comparso all’improvviso nel fine settimana, sta colpendo principalmente i modelli Pixel 10, Pixel 10 Pro e 10 Pro XL, ma in alcuni casi anche i Pixel 9 mostrano comportamenti simili. I telefoni di altri marchi, invece, sembrano completamente immuni al problema.

Gli utenti che hanno cercato di risolvere la situazione con i metodi classici — come il riavvio del dispositivo, la cancellazione della cache o la reinstallazione delle app — non hanno ottenuto risultati duraturi. In molti casi, infatti, il bug ricompare dopo pochi minuti, rendendo l’uso quotidiano del telefono estremamente frustrante. Le discussioni su Reddit e sui forum dedicati ai dispositivi Pixel si sono moltiplicate, suggerendo varie teorie e rimedi temporanei.

Il colpevole sembra essere Google Play Services

La causa più probabile del problema, secondo quanto emerso dalle analisi della community, sarebbe un aggiornamento difettoso di Google Play Services, il pacchetto che gestisce molte funzioni di base del sistema Android, inclusi gli aggiornamenti delle app e la sincronizzazione dei dati.

Google, almeno per ora, non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sul bug, ma gli utenti hanno già trovato una soluzione temporanea — anche se non priva di rischi.

Il metodo suggerito consiste nell’assicurarsi di avere installato l’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre, per poi disinstallare manualmente gli aggiornamenti recenti di Google Play Services e del Play Store, reinstallandoli successivamente. In diversi casi, questa procedura ha risolto i crash, anche se comporta la disconnessione temporanea dell’account Google dal dispositivo e la necessità di riconfigurarlo.

Per chi non ha ancora riscontrato il bug, il consiglio principale è quello di evitare di aggiornare Google Play Services fino a quando Google non rilascerà una patch ufficiale. Nel frattempo, la casa di Mountain View è chiamata a intervenire rapidamente per ripristinare la stabilità dei suoi dispositivi di punta e rassicurare la propria utenza, sempre più spazientita dai problemi software degli ultimi mesi.

Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.