Samsung Food: ecco le novità dell’ultimo update

Un’applicazione molto apprezzata all’interno della suite inclusa da Samsung nei propri dispositivi sicuramente è Samsung. Food, si tratta infatti di una piattaforma all’interno della quale sono incluse oltre 240.000 ricette di cui anche 120.000 in formato passo passo per la preparazione di piatti di vario genere in grado di soddisfare le esigenze alimentari di tantissimi utenti, la piattaforma inoltre è utilissima dal momento che fornisce davvero tante informazioni su vari cibi e alimenti in modo da permettere a chi lo utilizza di programmare con attenzione i pasti e decidere al meglio quali cibi ingerire e quali è meglio evitare.

Ovviamente come tutte le applicazioni di Samsung anche Samsung food gode di tutti i vari aggiornamenti che la società coreana rilascia periodicamente per le sue applicazioni, l’ultimo update porta l’applicazione alla versione 2.50 la quale introduce la compilazione automatica degli ingredienti per la funzione “Crea ricette”: Nello specifico, mentre si digita sarà l’applicazione stessa a suggerire gli alimenti da inserire all’interno della ricetta, semplificando di molto lo sviluppo di quest’ultima.

Novità utili

Come se non bastasse adesso l’applicazione offre la funzionalità editor, la quale consente di modificare le istruzioni di cottura e rende gratuita per tutti la funzionalità di monitoraggio delle calorie che precedentemente invece era dedicata solo a coloro in possesso di un abbonamento, di conseguenza adesso tutti coloro che vorranno tenere sotto controllo le calorie assunte potranno farlo senza spendere un centesimo, per di più il nuovo update risolve anche 11 bug decisamente fastidiosi.

Se dunque siete dei fruitori abituali della piattaforma, sicuramente aggiornarla è un’ottima idea e nel caso voleste farlo l’aggiornamento è disponibile sia sul Play Store sia all’interno del Samsung Store, vi basterà effettuarlo e non appena terminato avrete a disposizione le novità che vi abbiamo appena descritto, queste ultime rappresentano sicuramente un elemento in più per migliorare la qualità di utilizzo di un’applicazione che tratta un argomento molto delicato per molte persone.