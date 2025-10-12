Optima Super Mobile Smart: 100 giga e minuti illimitati a 4,95€ al mese

Nel mondo delle offerte mobili low cost, Optima si fa notare con una proposta semplice, chiara e conveniente. Si chiama Super Mobile Smart ed è una tariffa che punta tutto su un prezzo competitivo e su una formula trasparente, valida per chiunque, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza.

Prezzo basso e SIM in promozione con Optima

L’offerta in questione è garantita da Optima costa solo 4,95€ al mese, in più c’è la possibilità di attivarla online in pochi minuti. Almeno per ora c’è un prezzo da pagare una tantum per la SIM di 9,90€, attualmente scontata rispetto ai consueti 19,90€ grazie a una promozione in corso. La spedizione è gratuita, e il prezzo complessivo iniziale ammonta a 14,85€, comprensivo del primo mese di servizio.

Una volta attiva, l’offerta include 100 giga di traffico in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS ogni mese, una dotazione bilanciata che copre perfettamente l’uso quotidiano di chi utilizza lo smartphone per navigare, chiamare e restare connesso.

Nessuna limitazione e bonus per chi porta un amico

La promozione Super Mobile Smart è disponibile per tutti gli utenti, senza distinzioni sul gestore di provenienza. Questo significa che può essere attivata sia da chi proviene da altri operatori, sia da chi desidera un nuovo numero.

Inoltre, Optima offre un piccolo incentivo extra: chi porta un amico ottiene una ricarica omaggio di 5€, e anche l’amico che si unisce riceve lo stesso bonus. Un modo semplice per condividere la convenienza e accumulare credito aggiuntivo.

Riconoscimento ufficiale come prodotto dell’anno

La qualità del servizio non è passata inosservata. Super Mobile Smart è stato infatti Eletto Prodotto dell’Anno 2025nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da una ricerca condotta da Circana, che ogni anno premia i prodotti e i servizi più apprezzati dai consumatori italiani.

Con questo traguardo, Optima conferma la propria crescita nel settore mobile, offrendo un piano economico, trasparente e riconosciuto per la sua affidabilità.