Nothing Phone (3a) Lite: il nuovo smartphone economico si avvicina

Nothing si prepara a espandere la sua linea di smartphone con una proposta pensata per il pubblico che cerca un dispositivo accessibile ma in linea con lo stile del brand. Dopo il debutto di Nothing Phone (3a) e (3a)Pro lo scorso marzo, è ora in arrivo il modello Nothing Phone (3a) Lite. Una versione semplificata pensata per occupare la fascia medio-bassa del mercato.

Le prime informazioni sul dispositivo provengono da SmartPrix. Che le ha raccolte tramite il noto leaker Sudhanshu Ambhore. Alcuni elementi della scheda tecnica sono già emersi. Anche se i dettagli sono ancora pochi. Il nuovo modello dovrebbe essere disponibile in un’unica configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Una dotazione che appare equilibrata per il segmento a cui si rivolge. Per quanto riguarda le colorazioni, le opzioni previste sarebbero due. Nero e bianco, le più classiche per Nothing. Tuttavia, non si esclude la possibilità di varianti regionali. Sia in termini di memoria che di tinte.

Nothing Phone (3a) Lite è una proposta più economica per allargare il pubblico

Come suggerisce il nome, “Lite”, ci si aspetta un dispositivo con specifiche inferiori rispetto ai modelli già lanciati. Ma comunque in grado di garantire un’esperienza d’uso fluida. Il design, su cui al momento non ci sono conferme ufficiali, potrebbe mantenere la linea minimalista e trasparente tipica del marchio. Ma con materiali o finiture più semplici.

Non si conoscono ancora dettagli su processore, batteria o comparto fotografico. Ma l’obiettivo dell’azienda appare chiaro. Offrire un’alternativa più economica, mantenendo un’identità forte e riconoscibile. Considerando che Nothing Phone (3a) è stato lanciato in Europa a 349 euro, è lecito ipotizzare che il nuovo modello Lite possa posizionarsi sotto la soglia dei 300 euro. Rendendolo particolarmente competitivo in un mercato affollato.

Il lancio mondiale è previsto entro la fine del 2025. Ma non è escluso che nei prossimi mesi emergano nuove informazioni su disponibilità, prezzo e caratteristiche tecniche. L’attenzione resta alta attorno a un brand che, pur giovane, ha saputo distinguersi per originalità e cura dei dettagli. Anche nei segmenti più accessibili.