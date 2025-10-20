Ad
NewsScienza e Tecnologia

Spiral, il tubo che rivoluziona la somministrazione di farmaci nel cervello

Spiral raggiunge più aree cerebrali contemporaneamente senza rischi e migliorando l'efficacia delle terapie neurologiche.

scritto da Manuela Poidomani
Spiral

Una nuova tecnologia potrebbe cambiare il modo in cui vengono trattati molti disturbi neurologici. È stata sviluppata dalla New York University di Abu Dhabi. E si chiama Spiral. Acronimo di Strategic Precision Infusion for Regional Administration of Liquid. È un impianto flessibile pensato per diffondere farmaci in diverse zone del cervello in maniera precisa e sicura. Si tratta di un tubicino sottile e morbido. Progettato proprio per adattarsi alla struttura delicata del tessuto cerebrale. E rilasciare il medicinale tramite microaperture distribuite lungo tutta la sua lunghezza.

Spiral è la soluzione per trattare le malattie neurologiche complesse

L’obiettivo del progetto è superare i limiti delle tecnologie attuali. Che spesso riescono a raggiungere solo una o due aree alla volta. Rendendo così il trattamento poco mirato e potenzialmente dannoso. Spiral, invece, promette una distribuzione omogenea del farmaco. Evitando accumuli eccessivi in una sola zona e minimizzando gli effetti collaterali. I test di laboratorio e le simulazioni hanno già dato risultati positivi. Dimostrando che l’impianto non provoca infiammazioni superiori a quelle causate dai dispositivi oggi in uso.

Il progetto è guidato da Khalil Ramadi. Il professore di bioingegneria alla NYUAD e alla NYU Tandon. Secondo lui, SPIRAL è capace di raggiungere più regioni cerebrali con un’unica inserzione. Riducendo i rischi chirurgici. Ma anche aumentando l’efficacia terapeutica. Anche il dottorando Mahmoud Elbeh ha sottolineato l’importanza della forma elicoidale dell’impianto. Che consente una copertura più ampia del tessuto cerebrale.

Spiral è stato pensato non solo per la somministrazione di farmaci. Ma anche per future applicazioni nel campo della neuromodulazione e del monitoraggio neurale. Grazie alla sua struttura flessibile, potrà essere adattato per stimolazioni elettriche precise. Oppure per rilevare attività cerebrale in tempo reale. Combinando terapia e diagnosi in un unico strumento.

Se i prossimi studi clinici confermeranno quanto visto finora, SPIRAL potrebbe aprire nuove strade nella cura di patologie. Come l’epilessia, il morbo di Parkinson o i tumori cerebrali. Offrendo trattamenti più personalizzati e meno invasivi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.