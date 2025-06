Nothing Phone (3a) costa POCO su Amazon: oggi a meno di 300 euro

La promozione di cui vi parliamo oggi è disponibile direttamente su Amazon e va a coinvolgere un prodotto che appartiene perfettamente alla fascia media della telefonia mobile, si tratta di Nothing Phone (3a), terminale lanciato agli inizi del 2025, che oggi può essere vostro con un risparmio davvero più unico che raro: costa meno di 300 euro.

I suoi punti di forza sono chiaramente molteplici e partono ad esempio dall’ampio display da 6,77 pollici di diagonale, un pannello con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, AMOLED di alta qualità con 120Hz di refresh rate, ma anche una densità di 387 ppi, protezione Panda Glass ed oltre 16 milioni di colori. Al centro del dispositivo si può trovare il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, alle cui spalle si trova la GPU Adreno 710, oltre ad una configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (massima).

Nothing Phone (3a): il prezzo è irrisorio su Amazon

Il prezzo di vendita di Nothing Phone (3a) è davvero uno dei migliori di sempre, una spesa bassissima che viene ridotta di circa il 17% dal valore iniziale di 349 euro, per arrivare in questo modo ad un investimento finale che corrisponde a soli 290 euro. Acquistatelo subito al seguente link.

Nessuno vi vieta di sognare con questo smartphone, anche da un punto di vista fotografico, essendo presenti nella parte posteriore ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 8 megapixel. Il tutto porta a scatti da 8165 x 6124 pixel, ed anche un angolo di ripresa massimo di 119 gradi, così da essere sicuri di poter sempre riprendere chiunque vogliate.