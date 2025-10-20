Google: ecco come nascondere la pubblicità dai risultati

La trasparenza della pubblicità online è uno dei temi più discussi di recente. L’evoluzione dei motori di ricerca ha reso sempre più sottile il confine tra risultati organici e contenuti sponsorizzati. Dettaglio che ha spinto aziende e utenti a chiedere maggiore chiarezza. In tale scenario, Google ha annunciato una modifica nella gestione e nella visualizzazione degli annunci sul proprio motore di ricerca. La novità riguarda l’aspetto visivo e funzionale della pubblicità. I link sponsorizzati non compariranno più tra i risultati in modo quasi indistinto, ma saranno raccolti in un riquadro separato. Il quale verrà posto nella parte superiore della pagina. Tale spazio dedicato resterà fisso anche mentre l’utente scorre i risultati, offrendo così una distinzione immediata rispetto ai link organici.

Google: ecco cosa cambia con la pubblicità nei risultati

In passato, il modo in cui l’azienda segnalava la pubblicità era stato oggetto di critiche. Fino a poco fa, gli annunci venivano identificati solo da un piccolo tag con la dicitura “Ad”. Quest’ultima è stata poi sostituita da “Sponsored”, considerata più chiara, ma non sufficiente a evitare confusione. L’attuale aggiornamento mira dunque a rispondere a quelle osservazioni, intervenendo non tanto sul contenuto degli annunci, ma sul loro contesto visivo.

A tal proposito, è disponibile la possibilità di nascondere completamente la sezione pubblicitaria. Alla fine del riquadro compare un pulsante che consente di comprimere tutti gli annunci sotto l’intestazione. Con un secondo tocco, la sezione può essere riaperta, restituendo all’utente la possibilità di scegliere come interagire con i contenuti sponsorizzati.

Google ha confermato che il nuovo formato è già in fase di distribuzione su tutte le principali piattaforme (desktop, smartphone e tablet). La scelta di separare gli spazi pubblicitari rappresenta un segnale di cambiamento per l’azienda di Mountain View. In un ecosistema dove la pubblicità resta una fonte di sostegno essenziale per le piattaforme digitali, la possibilità per gli utenti di riconoscere e gestire gli annunci potrebbe ridefinire l’intera esperienza.