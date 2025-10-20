Smart TV Samsung: un PREZZACCIO su AliExpress

Occasioni a non finire su AliExpress, difatti in questi giorni arriva una nuova interessante promozione che si propone come validissima alternativa per tutti coloro che vogliono acquistare una smart TV Samsung, ma non sono disposti a investire cifre troppo elevate.

La promozione va a toccare la smart TV Samsung da 43 pollici, precisamente modello UE43DU8070UXZT, una Crystal UHD, quindi con risoluzione in 4K, che si appoggia sul più classico design dell’ultimo periodo: Airslim. Il prodotto è perfettamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione, appunto il DVB-T2, presenta Samsung Bixby integrato, risultando inoltre compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, risultando posizionabile praticamente ovunque con 96,6 x 60,1 x 20,6 centimetri e colorazione Black (le misure includono anche la base). All’interno della confezione si può trovare davvero tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui il telecomando, il cavo di alimentazione e il manuale di istruzioni (oltre alle pile da inserire).

AliExpress, nuova opportunità di acquisto per la smart TV Samsung

Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto della smart TV Samsung, dovete sapere che il suo prezzo di listino è di 549 euro, ma solamente nei giorni correnti può essere acquistata con un investimento finale di soli 262,70 euro. L’ordine è da effettuare subito collegandovi qui.

Il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo viene spedito direttamente dall’Italia, una soluzione assolutamente unica, in modo tale da esser sicuri di ricevere la merce in pochissimo tempo presso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi. I dazi doganali, come era lecito immaginarsi, sono completamente assenti.

La garanzia legale è della durata di 24 mesi, al solito copre solamente i difetti di fabbrica, non eventuali danni accidentali che gli utenti potrebbero andare a causare durante le sessioni di utilizzo del televisore.