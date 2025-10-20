Ad
Euronics: offerte mostruose per un Halloween da paura!

Le promo Euronics rendono Halloween più dolce di qualsiasi caramella tra aspirapolveri, tv, notebook e gadget che fanno urlare di gioia.

scritto da Rossella Vitale
Euronics: offerte mostruose per un Halloween da paura!

Halloween si avvicina e tra zucche intagliate e costumi bizzarri, tu pensi solo a una cosa: come dare un tocco “magico” alla tua casa. Altro che incantesimi, basta un salto nel mondo Euronics. Qui, i veri incanti li fanno i prezzi, che si abbassano più velocemente delle tende in una scena di “Hocus Pocus”. Immagina di pulire con la leggerezza di una strega volante o di goderti un film horror con un suono così nitido da far sembrare i fantasmi più reali del previsto. Halloween non è solo dolcetti e scherzetti: è l’occasione perfetta, grazie ad Euronics, per concederti qualche piccolo lusso tecnologico senza rimorsi… o quasi.

Offerte eccezionali per magie spettrali con Euronics

Da Euronics le magie sono vere: la Dyson V11 Fluffy-Nickel/Red è tua a 399 euro, pronta a spazzar via ogni briciola post-party. Per serate da film, c’è la Smart TV HAIER MINI LED UHD 4K 55″ H55M90EUX 144Hz-Nero a 599 euro, perfetta per maratone horror. Se poi vuoi vestire i panni di un eroe moderno, l’ACER Aspire Go 15 AG15-71P-56N9 Silver a 599 euro ti accompagna ovunque. Non manca la BOSCH Asciugatrice Serie 4 WTH85208II 8Kg Classe E-Bianco a 499 euro, mentre la EPSON ECOTANK ET-1810-Nero ti aiuta a stampare ogni ricordo a 139 euro.

Euronics pensa anche al relax digitale con il SAMSUNG Galaxy Tab A9+ WIFI 256GB-Gray a 229 euro e l’OPPO RENO13 F 5G 8+256-Granite Grey a 249 euro.
Per i gamer, Euronics sforna brividi con la SONY ASTRO BOT PS5 a 68,99 euro, SONY GHOST OF YOTEI a 79,99 euro e la nuovissima Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A NS2 Ed.-Nero a 509,99 euro. Quest’anno, Euronics trasforma Halloween in pura magia tecnologica.

