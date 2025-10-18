Iliad: ecco la super promo con tutto incluso e prezzo bloccato per sempre

Al giorno d’oggi, poter sfruttare una promozione telefonica che ci permetta di navigare e chiamare è assolutamente indispensabile poiché questi elementi ci consentono di restare connessi con la nostra vita digitale, ogni utente di conseguenza deve attivare una promozione che gli permetta di svolgere queste attività di fondamentale importanza.

È dunque che ogni offerta telefonica deve garantire al consumatore Minuti, SMS soprattutto gigabyte di traffico dati nelle quantità giuste per poter svolgere questi attività, questi elementi infatti non possono scarseggiare onde evitare di arrivare alla fine del mese scoperti, di conseguenza si rende necessario scegliere con attenzione l’offerta in modo da non avere inconvenienti.

Oggi vi portiamo l’esempio di un operatore che qui in Italia è diventato una vera e propria certezza, stiamo parlando di Iliad il quale vanta un catalogo davvero ricco di opzioni all’interno delle quali sicuramente può essercene una adatta ai vostri bisogni, non a caso vi portiamo un’offerta che potrebbe interessare molti di voi.

Tutto incluso in un’unica promo

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi garantisce 200 GB di traffico dati in connessione 5G con Minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, il prezzo dell’offerta sarà di 9,99 € al mese bloccato per sempre, di conseguenza non correrete il rischio di incappare in aumenti unilaterali dell’offerta, il tutto con un contributo di attivazione pari a 9,99 € che valgono anche come costo per la Sim fisica che potete ricevere direttamente a casa vostra.

L’offerta in questione può essere attivata rapidamente sul sito ufficiale di Iliad seguendo gli step indicati all’interno della pagina, altrimenti potete procedere all’interno di un punto vendita ufficiale di Iliad presso un totem installato all’interno di un centro commerciale o sempre all’interno di un punto vendita, una volta individuata tutti gli step saranno facili e immediati, sicuramente si tratta allo stato attuale di una delle offerte tutto incluso tra le migliori disponibili.