Firefox sperimenta una VPN gratuita integrata nel browser

Mozilla lavora incessantemente per migliorare il suo browser Firefox, il quale sarebbe in procinto di ricevere una miglioria molto amata dal pubblico: una VPN gratuita integrata. Sfruttando questa novità, il browser riuscirebbe a garantire una protezione di altissimo livello durante la navigazione sul web.

Ci sono state tante indiscrezioni in merito, ma ora è tutto realtà in quanto sarebbe partita una fase beta molto ristretta. Mozilla Firefox aveva già lanciato una VPN a pagamento 6 anni fa, progetto poi accantonato.

Il mercato delle VPN integrate nei browser si sta muovendo rapidamente. Opera ha introdotto per prima una versione gratuita, seguita da Microsoft Edge, che ne ha aggiunto una con impostazioni personalizzabili. Anche Brave, noto per la sua attenzione alla privacy, offre un servizio VPN, ma solo in abbonamento. Mozilla sceglie una strada più democratica, cercando di garantire una protezione base gratuita per tutti gli utenti Firefox.

Le prime funzioni e cosa ha in mente Mozilla per Firefox

Per il momento, la nuova VPN gratuita protegge solo il traffico interno al browser, ma Mozilla ha già anticipato che in futuro sarà possibile limitarne l’uso a singole schede o siti web selezionati manualmente, offrendo così un controllo più flessibile.

I dettagli tecnici non sono ancora stati resi pubblici, ma l’azienda ha dichiarato di voler sviluppare “la migliore VPN mai integrata in un browser”. Un obiettivo ambizioso, coerente con la filosofia di Firefox, da sempre incentrata sulla trasparenza e sulla tutela dei dati personali.

La nuova funzione conferma il posizionamento di Mozilla come una delle realtà più attente alla privacy e alla sicurezza degli utenti, in un momento in cui il tema della protezione dei dati online è sempre più cruciale. Se i test daranno risultati positivi, la VPN gratuita di Firefox potrebbe diventare una delle caratteristiche distintive del browser nel 2025, ampliando il valore del servizio senza costi aggiuntivi.