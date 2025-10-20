Feder Flash, continuano ancora le super promo dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha prorogato la disponibilità di alcune delle sue offerte di rete mobile. Tra queste, spiccano senz’altro le offerte appartenenti alla gamma Feder Flash. Per il momento, l’operatore non ha indicato nessuna data di scadenza per attivare queste offerte. Vediamo qui di seguito cosa includono.
Feder Flash, l’operatore virtuale proroga le offerte di questa gamma
L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha prorogato la disponibilità delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, tra le offerte piu interessanti prorogate dall’operatore troviamo quelle appartenenti alla gamma Feder Flash. Ci troviamo di fronte a delle offerte dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo e che ora rimarranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. Le offerte in questione sono Feder Flash 100, Feder Flash 150 e Feder Flash 200.
- Feder Flash 100: include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 4,99 euro al mese.
- Feder Flash 150: include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 5,99 euro al mese.
- Feder Flash 200: include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.