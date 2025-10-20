Feder Flash, continuano ancora le super promo dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha prorogato la disponibilità di alcune delle sue offerte di rete mobile. Tra queste, spiccano senz’altro le offerte appartenenti alla gamma Feder Flash. Per il momento, l’operatore non ha indicato nessuna data di scadenza per attivare queste offerte. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Feder Flash, l’operatore virtuale proroga le offerte di questa gamma

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha prorogato la disponibilità delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, tra le offerte piu interessanti prorogate dall’operatore troviamo quelle appartenenti alla gamma Feder Flash. Ci troviamo di fronte a delle offerte dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo e che ora rimarranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. Le offerte in questione sono Feder Flash 100, Feder Flash 150 e Feder Flash 200.