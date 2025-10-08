Cuffie e auricolari Sony si evolvono con l’ultimo aggiornamento

Sony è un brand conosciuto in tutto il mondo. Si tratta infatti di uno dei principali colossi mondiali per quanto riguarda il settore dell’elettronica.

Il brand giapponese si occupa principalmente di sviluppare diversi prodotti e tecnologie in ambiti differenti.

Ricordiamo infatti l’ambito del gaming con la PlayStation, console che durante gli anni è diventato un vero fenomeno culturale. Ma non solo perché Sony offre valide alternative anche nel settore dell’elettronica di consumo. Si parla infatti di televisori, fotocamere e videocamere, ma anche cuffie e auricolari.

Proprio a proposito di questi ultimi due accessori, ci sono delle novità che li riguardano.

Sony: in arrivo Gemini live e head-traking per cuffie e auricolari

I due prodotti di punta di Sony che riguardano il settore audio, ovvero gli auricolari WF-1000XM5 e le cuffie WH-1000XM6, subiranno dei cambiamenti molto positivi.

Come appena specificato, si tratta di tecnologie già apprezzate dagli utenti, ma con il nuovo aggiornamento potranno esserlo ancora di più.

Gli aggiornamenti saranno diversi e sono effettuati promettendo agli utenti di trasformare l’esperienza d’ascolto in maniera del tutto positiva.

Il primo aggiornamento è l’integrazione di Gemini Live. Come sappiamo Gemini è l’intelligenza artificiale di Google. Con questo nuovo aggiornamento, l’intenzione è quella di trasformare le cuffie e gli auricolari Sony in un assistente personale audio.

Il secondo aggiornamento, che verrà sicuramente molto apprezzato dagli utenti, è l’head-tracking. Si tratta di una funzione molto vantaggiosa, poiché adattandosi ai movimenti della testa ne adegua l’audio. Questa funzione serve per creare un’esperienza immersiva che assomiglia molto a quella vissuta in un teatro.

Altri aggiornamenti che riguarderanno sia le cuffie che gli auricolari di Sony, riguardano la possibilità di individuare e gestire le cuffie o le auricolari, tramite Google Find Hub. Oltre a questo, anche l’integrazione di Bluetooth LE Audio per migliorare le connessioni. Infine, la condivisione dell’audio tramite Fast Pair, per velocizzare la connessione con altri dispositivi.