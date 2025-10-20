DR02: ecco il primo robot umanoide che sfida pioggia e sabbia

La tecnologia dei robot umanoidi sta godendo di un progresso davvero importante sospinto sia dal miglioramento dell’hardware installato a bordo sia dal miglioramento dell’intelligenza artificiale che ovviamente consente a questi dispositivi di adattarsi meglio alle situazioni circostanti, offrendo di conseguenza delle prestazioni decisamente non paragonabili al passato.

La rappresentazione materiale di questi passi in avanti e il nuovo robot sviluppato da Deep Robotics, in Cina, definito come DR02, si tratta infatti del primo robot umanoide che gode della certificazione IP 66, sinonimo di una protezione da polvere e acqua garantita che gli consentirà di fatto di operare in ambienti estremi inaccessibili per altri robot, il modello in questione è alto 175 cm ed è attualmente in fase di sviluppo molto avanzata.

Caratteristiche del robot

Il robot vanta un peso di circa 65 kg ed è in grado di operare in un range di temperatura che oscilla tra i -20° e i 55°, ciò di fatto gli permette di lavorare in ambienti estremi decisamente variegati, dal freddo importante fino a temperature alte come quelle presenti nel deserto, più concretamente ciò si adatterà benissimo agli ambienti di lavoro industriali che sono soggetti a sbalzi termici importanti, per quanto riguarda la velocità di movimento, quest’ultimo può spostarsi ad una velocità minima di 1,5 m/s fino alla massima di 4 m/s, con la capacità di affrontare pendio di circa 20° di inclinazione con un carico di 10 kg addosso.

Ovviamente anche il cervello elettronico di questo robot e il pezzo forte dal momento che vanta una capacità di calcolo pari a 275 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), il tutto suffragato da una suite di sensori per il monitoraggio dell’ambiente esterno, tra cui spiccano sensori LiDar di ultima generazione che ovviamente gli permettono di comprendere meglio tutto ciò che si trova intorno a sé.

Il robot ovviamente è pensato per sistemi di monitoraggio e sorveglianza dal momento che la sua capacità di muoversi all’interno di spazi non protetti gli garantisce un vantaggio assoluto rispetto a tutti gli altri robot concorrenti.