Samsung Food 2.50.0: l’app per cucinare si rinnova con funzioni smart

Samsung ha rilasciato un importante aggiornamento per la sua applicazione Samsung Food. Quest’ ultima infatti raggiunge ora la versione 2.50.0 ed è disponibile sia sul Galaxy Store sia sul PlayStore di Google. L’azienda ha introdotto una serie di novità che rendono l’esperienza culinaria ancora più fluida, intelligente e personalizzata.

La principale innovazione riguarda la compilazione automatica degli ingredienti nella sezione “Crea ricette”. Essa consente all’utente di risparmiare tempo prezioso. Man mano che si digita, l’app suggerisce in modo automatico gli ingredienti più probabili, basandosi su un database alimentare costantemente aggiornato. In questo modo, creare ricette diventa più semplice, preciso e soprattutto immediato.

Samsung Food diventa più accessibile: “Obiettivi di salute” gratis per tutti

Un’altra novità riguarda l’editor di istruzioni di cottura. Gli utenti possono modificare passaggi, tempi di preparazione e consigli di cottura in modo più rapido, con la possibilità di salvare versioni personalizzate delle ricette. La nuova versione di Samsung Food include anche un’importante novità dal punto di vista del benessere personale. La funzione “Obiettivi di salute”, che prima faceva parte del pacchetto a pagamento Food+, diventa ora completamente gratuita.

Tale sezione consente di impostare obiettivi calorici e nutrizionali personalizzati, monitorando l’apporto di macronutrienti come proteine, grassi e carboidrati. Ma non è tutto. L’app offre anche suggerimenti su ricette bilanciate. Aiuta a pianificare i pasti in modo coerente con le proprie necessità dietetiche. Tutti i dati possono essere sincronizzati con Samsung Health.

Con oltre 240.000 ricette disponibili Samsung Food si conferma così una delle app più complete dedicate alla cucina digitale. Gli utenti possono trovare ispirazione, pianificare i pasti, generare liste della spesa automatiche e unirsi a comunità culinarie globali. L’ azienda ha poi risolto ben 11 bug segnalati dai suoi utilizzatori, migliorando prestazioni e stabilità. Il risultato è un’app più fluida, affidabile e perfettamente integrata con l’ecosistema Galaxy. Sono inclusi gli elettrodomestici smart compatibili con SmartThings Cooking.