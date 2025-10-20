Google Nest: i termostati diventano opere d’arte

I termostati intelligenti Google Nest, che con l’ultimo aggiornamento ricevono una serie di nuovi quadranti animati Farsight. L’iniziativa, annunciata da Google sul suo blog ufficiale, nasce dalla collaborazione con l’artista francese Mathilde Loubes e introduce una collezione chiamata Seasonal, composta da dodici sfondi animati ispirati alle quattro stagioni dell’anno.

Ogni quadrante ritrae un fiore o un frutto tipico della stagione in corso, riprodotto con lo stile delicato e colorato che contraddistingue la Loubes. L’obiettivo? Trasformare il termostato da semplice dispositivo a vero elemento decorativo, in grado di arricchire l’ambiente domestico anche quando non è in uso. È la stessa filosofia che Google ha già sperimentato con i televisori “Frame” o con gli smart display Nest Hub, capaci di mostrare immagini artistiche o fotografie personali durante lo standby.

Google rinnova anche lo stile tecnico dei termostati Nest

La collezione Seasonal segna un passo in avanti verso la fusione tra tecnologia e design d’interni, rendendo il dispositivo parte dello stile di casa. I termostati Nest, con il loro display rotondo e la struttura in metallo, si prestano perfettamente a diventare piccole tele digitali sempre aggiornate e coerenti con le stagioni. Insieme alla collezione Seasonal, però, Google ha introdotto altri quadranti Farsight per chi preferisce uno stile più pratico o professionale.

Il tema Nest Classic richiama l’interfaccia originale, mentre Minimal offre un design sobrio e moderno che mostra solo le informazioni essenziali: temperatura, stato del sistema e modalità di riscaldamento o raffreddamento. Per gli utenti più tecnici c’è invece Temperature Controller, che consente di regolare la temperatura direttamente dal quadrante, senza accedere ai menù interni.

L’attivazione è semplice. Basta toccare l’anello esterno del termostato, accedere alle Impostazioni, e selezionare la voce Farsight, dove sarà possibile scegliere lo stile preferito. Insomma, con questa mossa, il termostato Nest non è più solo un dispositivo per regolare la temperatura, ma un accessorio d’arredo che unisce tecnologia, arte e sostenibilità.