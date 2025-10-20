DR02 cammina, pensa e sopravvive: l’umanoide tuttofare asiatico

Allora, siediti e preparati a conoscere un tipo tosto. Non parlo del nuovo supereroe del cinema, ma di un robot che sta per cambiare le regole del gioco. Dimentica i vecchi prototipi che inciampavano sulle moquette o che si bloccavano alla prima goccia di pioggia: il mondo degli umanoidi ha fatto un balzo in avanti, e lo ha fatto grazie a un gioiellino cinese che si chiama DR02.

DR02: l’umanoide cinese resistente a pioggia e polvere che sfida ogni ambiente

Questo non è un semplice robot da laboratorio che si muove in un ambiente controllato. Questo, signori, è un vero e proprio operaio bionico, nato dalla mente di Deep Robotics ad Hangzhou. E la notizia bomba, il vero motivo per cui è sulla bocca di tutti, è questa: il DR02 è il primo umanoide al mondo ad aver ottenuto la certificazione IP66.

Cosa significa in pratica IP66? Vuol dire che è totalmente sigillato contro la polvere e, soprattutto, che può camminare sereno sotto il diluvio universale senza il minimo rischio di corto circuito o malfunzionamento. Può affrontare una tempesta e continuare a lavorare. Finora, questo era un limite enorme per gli umanoidi, che erano relegati in ambienti interni o asciutti. Il DR02, invece, è pronto a sguazzare nel mondo reale, quello dove il tempo fa i capricci.

Con i suoi 175 centimetri di altezza e un peso di 65 chilogrammi, ha l’aspetto di un atleta, solido ma incredibilmente agile. Non teme le temperature estreme, muovendosi senza problemi da -20 a +55 gradi Celsius. Capisci bene che questo lo rende perfetto non solo per l’ispezione in una cella frigorifera o in un forno industriale, ma anche per fare la guardia nel deserto o al Polo Nord. E non è lento: cammina normalmente a 1,5 metri al secondo, ma può scattare fino a 4 metri al secondo se ha fretta! Può affrontare pendenze fino a 20 gradi e non è un fuscello, visto che si porta dietro carichi fino a 10 chili. Non è solo un muletto meccanico, però. È progettato per muoversi con la fluidità di un umano, per reagire a un sasso sulla strada o a un cambio di pendenza senza bisogno che un ingegnere lo riprogrammi ogni due metri.

Autonomia e resistenza senza compromessi

L’intelligenza, poi, è il suo vero superpotere. Parliamo di una potenza di calcolo di 275 trilioni di operazioni al secondo. È una vera e propria macchina pensante. Ha occhi e orecchie super sofisticati: LiDAR, telecamere grandangolari, sensori di profondità… in pratica, è in grado di leggere l’ambiente circostante come un essere umano, riconoscere gli ostacoli, e pianificare il percorso migliore da solo. È autonomo al 100%.

Deep Robotics, che era già nota per i suoi robot a quattro zampe (i famosi “cani” robotici Jueying usati per la sicurezza), ha fatto il grande salto nel mondo dei bipedi, dove la concorrenza è agguerrita, con nomi come Boston Dynamics e Figure. Il DR02 non è solo un tentativo di emulazione; è un prodotto che punta sulla resistenza e l’affidabilità. Le sue gambe e braccia sono modulari, pensate per essere sostituite in fretta, riducendo al minimo il downtime – un dettaglio cruciale se lo pensiamo al lavoro in una fabbrica o in un’area di crisi.

Questo robot è destinato a sbarcare in settori come la sorveglianza, la logistica pesante e i controlli industriali, specialmente in tutti quegli spazi aperti o non protetti dove un operaio umano rischierebbe grosso. Non sappiamo ancora quanto costerà o per quante ore consecutive potrà lavorare, ma una cosa è certa: un umanoide che non teme il maltempo e che pensa con la sua testa è il segno che il futuro, un tempo confinato ai film di fantascienza, è ufficialmente arrivato in tuta da lavoro.