Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige ha annunciato il reboot dell’MCU

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, in occasione di un incontro con la stampa americana ha parlato del futuro del Marvel Cinematic Universe. La Casa delle Idee si trova a dover fronteggiare un periodo molto particolare e difficile a causa dello scarso indice di gradimento.

L’azienda ha scelto di tenere questa conferenza a porte chiuse in quanto non sarà presente al San Diego Comic-Con. Per non lasciare gli appassionati senza un panel dedicato, Feige si è messo a disposizione dei giornalisti rilasciando varie dichiarazioni e rispondendo direttamente alle loro domande.

Stando a quanto dichiarato da Feige, l’MCU ha bisogno di un nuovo approccio che vada a stravolgere quello avuto fino ad ora. Il CEO ha confermato che negli ultimi tempi c’è stata una virata verso la quantità invece che continuare a puntare sulla qualità.

Kevin Feige svela il futuro del Marvel Cinematic Universe, aspettiamoci un reset completo dell’MCU per come lo conosciamo ora

Questo ha portato a prodotti che non sempre hanno incontrato il gradimento della critica e del pubblico, causando insoddisfazione negli spettatori. Per questo motivo, il nuovo corso dell’MCU prevederà meno film e meno serie TV pubblicate nel corso dell’anno al fine di mantenere alta la qualità.

Feige ha affermato che, nel nuovo corso arriveranno da uno ad un massimo di tre film all’anno con meno connessioni con le serie TV. Inoltre, alcuni dei personaggi presentati nelle serie potrebbero comparire nelle pellicole in live action se funzionali alla trama.

Tuttavia, il capo dei Marvel Studios ha anche lanciato una notizia che andrà a cambiare per sempre l’MCU. Al termine di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars avverrà un importante rivoluzione narrativa. Le linee temporali saranno completamente azzerate e, questa scelta, permetterà di resettare totalmente personaggi ed eventi.

Dal punto di vista narrativo, sarà possibilità riportare in scena i supereroi classici come Iron Man e Captain America interpretati da nuovi attori. Kevin Feige ha sottolineato che questo accadrà anche per gli X-Men. Sebbene non ci siano conferme su quali altri supereroi subiranno un recast, al momento sembra esserci solo unìunica eccezione. Il personaggio di Thor sarà interpretato ancora da Chris Hemsworth, ritenuto l’unico in grado di continuare a lungo termine con questo ruolo.

Questa scelta così forte servirà a rilanciare il Marvel Cinematic Universe, creare nuove storie e riaccendere la passione nei fan.