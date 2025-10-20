Una foglia artificiale può produrre carburante con il sole?

Creare energia pulita imitando la fotosintesi non è più un obiettivo teorico. Un gruppo di scienziati dell’Università di Cambridge ha, infatti, realizzato un dispositivo innovativo. Il quale è capace di replicare, in modo sostenibile, il processo con cui le piante trasformano anidride carbonica in energia chimica. La tecnologia, pubblicata sulla rivista Joule, apre nuove prospettive per una produzione industriale svincolata dai combustibili fossili. Ponendo le basi per una chimica più verde e circolare. La cosiddetta “foglia artificiale” rappresenta una forma avanzata di bioibrido. Qui materiali sintetici e componenti biologici cooperano in un unico sistema. Al suo interno, semiconduttori organici catturano la luce solare e la trasferiscono a enzimi batterici. I quali innescano la reazione di conversione della CO2 in formiato. Quest’ultimo è un composto versatile, già impiegato come combustibile e reagente nella produzione di numerosi prodotti industriali.

Presentata la nuova foglia artificiale bioibrido: ecco i dettagli

L’aspetto più innovativo risiede nella scelta dei materiali. I semiconduttori utilizzati sono non tossici e altamente stabili, a differenza delle versioni precedenti che richiedevano sostanze aggiuntive o degradavano rapidamente. Il risultato è un sistema capace di operare ininterrottamente per oltre 24 ore, mantenendo un’elevata efficienza nel trasferimento di elettroni. Si tratta di una durata record per un dispositivo di tal tipo.

Un ulteriore traguardo riguarda la possibilità di impiegare il formiato prodotto in reazioni chimiche “a cascata”. Le quali sono capaci di generare precursori farmaceutici e altre sostanze ad alta purezza. Ciò potrebbe rivoluzionare l’approccio tradizionale alla chimica industriale, riducendo il consumo energetico e le emissioni inquinanti legate alla sintesi di composti complessi.

Il prossimo passo sarà estendere la durata operativa e la versatilità del sistema. Così da adattarlo alla produzione di una gamma più ampia di carburanti e sostanze chimiche. Anche se ancora in fase sperimentale, tale tecnologia mostra come la natura possa fungere da modello per un’innovazione sostenibile. In un contesto globale segnato dalla transizione energetica e dalla ricerca di soluzioni carbon neutral, la foglia artificiale di Cambridge dimostra che il confine tra biologia e tecnologia può trasformarsi in un punto d’incontro per un futuro più green.