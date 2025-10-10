Google Pixel 10, Pro e XL: svelati prezzi per i ricambi delle riparazioni fai da te

Google Pixel 10

Google e iFixit rinnovano la loro collaborazione anche per la nuova generazione di smartphone: da oggi, infatti, sono disponibili i pezzi di ricambio ufficiali per Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL anche nel nostro continente. Una notizia importante per chi predilige la riparazione fai da te e desidera prolungare la vita del proprio dispositivo senza ricorrere all’assistenza tecnica ufficiale.

La filosofia di fondo rimane quella già inaugurata con la serie Pixel 9: consentire a chiunque di acquistare componenti originali, strumenti dedicati e guide passo-passo per effettuare riparazioni in autonomia, garantendo al tempo stesso la qualità dei materiali e la compatibilità completa con l’hardware dei dispositivi.

Prezzi in aumento (ma non per tutto)

Nel confronto diretto con i Pixel 9, il quadro è variegato: alcune componenti diventano più costose, altre scendono di prezzo, altre ancora rimangono stabili.

Ecco il dettaglio completo, suddiviso per categoria:

Pixel 10 Pro XL: 249,95 € (+27 € rispetto al Pixel 9 Pro XL)

Pixel 10 Pro: 249,95 € (+37 € rispetto al Pixel 9 Pro)

Pixel 10: 159,95 € (+20 € rispetto al Pixel 9)

Aumento prevedibile, dovuto al miglioramento dei pannelli: quest’anno Google ha introdotto display più luminosi e con refresh rate più alto, oltre a un’efficienza energetica superiore. Per la batteria invece, tutti i modelli: 42,95 €, mentre in passato: 52,95 €. Prezzo in calo di 10 euro per ciascun modello, nonostante un leggero aumento della capacità e delle prestazioni. Una buona notizia per chi considera la sostituzione della batteria una delle operazioni più comuni e necessarie nel tempo.

Vetro posteriore

Pixel 10 Pro XL: 109,95 € (+17 € rispetto a Pixel 9 Pro XL)

Pixel 10 Pro: 99,95 € (+7 € rispetto a Pixel 9 Pro)

Pixel 10: 89,95 € (+30 € rispetto a Pixel 9)

Qui il rialzo è più marcato, in particolare per il modello base, che passa da 59,95 a 89,95 euro. La causa principale risiede nell’introduzione della ricarica magnetica PixelSnap, che richiede un vetro con magneti integrati e quindi più costoso da produrre.

Gruppo fotocamere posteriori

Pixel 10 Pro XL / Pro: 199,95 € (rispettivamente -70 e -60 € rispetto ai Pixel 9)

Pixel 10: 159,95 € (stesso prezzo del Pixel 9, ma con un sensore aggiuntivo)

Una sorpresa positiva: Google è riuscita a ridurre i costi di una delle parti più delicate. Le fotocamere restano molto simili a quelle dei Pixel 9, ma con un risparmio significativo per chi dovrà sostituirle.

Fotocamera frontale

Tutti i modelli: invariata rispetto al 2024

Pixel 10 Pro XL: 69,95 €

Pixel 10 Pro / 10: 59,95 €

Nessuna variazione di prezzo: le unità anteriori rimangono identiche alla generazione precedente, mantenendo lo stesso livello qualitativo e la stessa compatibilità.

Quanto costa “riparare un Pixel 10”

In media, una riparazione completa (display + batteria + vetro posteriore) costa:

Pixel 10 Pro XL → circa 400 €

Pixel 10 Pro → circa 380 €

Pixel 10 → circa 290 €

Un valore che rimane molto inferiore ai costi di sostituzione in assistenza ufficiale, dove il solo display può superare i 300 euro.

Va inoltre ricordato che iFixit include nei kit non solo i componenti ma anche gli strumenti dedicati e le guide interattive, semplificando l’intervento anche per chi non ha esperienza diretta nel campo delle riparazioni elettroniche.