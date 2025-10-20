4Chan multato per aver intralciato un’indagine sulla sicurezza

La crescente attenzione verso la sicurezza online nel Regno Unito ha trovato una delle sue prime applicazioni concrete. Si tratta di un intervento dell’autorità britannica per le comunicazioni, Ofcom, nei confronti di una delle piattaforme più discusse della rete. Il portale 4Chan è stato multato per 20.000 sterline. Il motivo riguarda l’aver ignorato richieste legali nell’ambito del Online Safety Act (OSA). La normativa introdotta per regolamentare la diffusione di contenuti potenzialmente dannosi su Internet.

L’indagine su 4Chan è partita a giugno, dopo alcune segnalazioni relative alla possibile presenza di contenuti e attività illegali. Ofcom aveva richiesto dati sui ricavi globali del sito e sulle procedure interne di gestione del rischio. Ma il portale ha deciso di non fornire le informazioni richieste. In risposta, la piattaforma ha citato in giudizio il governo britannico. Ciò sostenendo che l’applicazione della legge britannica a un’azienda con sede negli Stati Uniti costituisca un eccesso di competenza.

UK e 4Chan: ecco i dettagli sul recente intervento di Ofcom

Nonostante la controversia legale, l’autorità ha confermato la sanzione e ha stabilito una penale giornaliera di 100 sterline fino a un massimo di 60 giorni, da applicare finché il sito non collaborerà. Suzanne Cater, direttrice dell’enforcement, ha sottolineato che la decisione manda un messaggio chiaro. I servizi online che ignorano le richieste di collaborazione nell’ambito dell’OSA rischiano azioni di contrasto significative.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio in cui altre piattaforme, come Imgur, hanno già affrontato misure analoghe. Bloccare l’accesso al Regno Unito non solleva le piattaforme dalle responsabilità per eventuali infrazioni passate, confermando l’approccio di Ofcom basato su controllo e responsabilizzazione. L’indagine su 4Chan è tuttora in corso, ma l’episodio evidenzia come la regolamentazione digitale stia acquisendo strumenti operativi concreti, capaci di incidere anche su servizi con presenza globale.

In prospettiva, tale vicenda apre il dibattito sul ruolo dei regolatori nazionali nell’era digitale e sulla possibilità di applicare leggi locali a piattaforme internazionali. La decisione di Ofcom potrebbe diventare un riferimento per futuri interventi, indicando un percorso in cui la tutela degli utenti e la responsabilità delle piattaforme diventano criteri centrali per la governance online.