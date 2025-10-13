1Mobile lancia l’offerta Speed 5G 200 Limited Edition

La nuova promozione Speed-5G 200 Limited Edition di 1Mobile è pensata per chi vuole sfruttare tutta la potenza del 5G a un prezzo competitivo. L’offerta include 200GB di traffico dati fino a 2Gbps in download, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS. Tutto al costo promozionale di 5€ per il primo mese e 7,99€ dal secondo in poi.

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Invece, per le nuove SIM, è previsto un costo di 5€. La promo è valida fino al 31 ottobre 2025 e può essere attivata sia online sia presso i punti vendita 1Mobile.

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile: come funziona e chi può attivarla

Il servizio sfrutta l’infrastruttura di rete Vodafone. Garantisce così copertura 5G nazionale e velocità fino a 2Gbps in download. Il traffico incluso è valido sia in Italia che nei paesi dell’UE, nel rispetto della normativa europea sul roaming. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e consente di monitorare consumi e credito residuo tramite l’app ufficiale o l’area personale sul sito web. In caso di esaurimento dei dati, la navigazione viene bloccata automaticamente per evitare costi extra. In ogni caso l’utente può riattivarla acquistando pacchetti Extra Giga o tramite la funzione “Restart”.

I 200GB non sono cumulabili da un mese all’altro, e la promozione resta valida anche in caso di utilizzo dell’hotspot, senza costi aggiuntivi. Se la portabilità non viene completata entro 30 giorni dall’attivazione, verrà addebitato il costo del bonus ricevuto inizialmente. Il traffico illimitato voce e SMS è soggetto a uso personale e corretto, come previsto dalle condizioni generali di contratto. 1Mobile specifica poi che alcuni dispositivi meno recenti o con sistemi proprietari (come BlackBerry OS o alcuni modelli Wiko e Brondi) potrebbero non garantire piena compatibilità con i servizi dati.

Insomma, con Speed5G 200 Limited Edition, l’ operatore conferma la sua strategia di proporre offerte flessibili e competitive, ideali per chi cerca una connessione veloce e conveniente, senza vincoli e con copertura estesa su rete Vodafone.