YouTube rinnova il player video con un design più moderno e interattivo

scritto da Felice Galluccio
YouTube ha scelto di migliorarsi ancora una volta e in questo caso per quanto riguarda il suo player video. Dalla scorsa settimana infatti tantissimi utenti hanno cominciato a notare un design molto più moderno. L’obiettivo della piattaforma è offrire un’esperienza visiva “più pulita e coinvolgente”, con un’interfaccia che interferisce il meno possibile con i contenuti in riproduzione.

Il nuovo design, che è in test ormai da circa tre mesi a questa parte, introduce pulsanti arrotondati e leggermente traslucidi, che sostituiscono le icone precedenti più marcate. L’effetto richiama in parte lo stile “vetroso” adottato da altri sistemi, ma in una versione più discreta e coerente con l’identità visiva di YouTube. Le modifiche sono in distribuzione graduale a livello globale, e riguardano tutte le piattaforme: dall’app mobile su Android e iOS, fino al web e alle smart TV.

Nuove funzioni per una visione più fluida

YouTube Player Video

Oltre al rinnovamento estetico, YouTube ha introdotto alcune novità funzionali per migliorare l’interazione con i video. La classica gesture del doppio tocco per avanzare o tornare indietro è stata ridisegnata per risultare più fluida e meno invasiva, riducendo gli elementi grafici che compaiono sullo schermo durante l’azione.

Un’altra aggiunta riguarda la gestione dei commenti: la piattaforma sta implementando un sistema strutturato di risposte, che renderà più ordinata la lettura dei thread e faciliterà le conversazioni tra utenti. Questo cambiamento mira a rendere l’esperienza sociale su YouTube più chiara e intuitiva, specialmente nei video con discussioni molto attive.

YouTube nuovo player video commenti

Infine, per rendere il tutto più espressivo, arriva una piccola ma interessante novità visiva: alcune animazioni dinamiche appariranno quando si preme il pulsante “Mi piace”, come una nota musicale nei video musicali o altri effetti tematici a seconda del contenuto.

Con questo aggiornamento, YouTube punta a un player più armonioso e interattivo, capace di offrire un’esperienza coerente e piacevole su qualsiasi dispositivo.

