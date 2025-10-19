Sky Multiscreen aumenta dal 1° dicembre: cosa cambia per gli abbonati

Dal 1° dicembre Sky Multiscreen subirà un aumento mensile di 5,10 euro, una modifica che la società sta già comunicando ai clienti interessati. Come previsto dalla normativa, chi non intende accettare la nuova tariffa potrà esercitare il diritto di recesso senza penali né costi aggiuntivi entro il 31 dicembre.

Il servizio Multiscreen consente di guardare i canali Sky su più televisori all’interno della stessa abitazione. È disponibile per gli abbonati con Sky Q Platinum via satellite, Sky Stream e Sky Glass, offrendo la possibilità di collegare fino a quattro dispositivi Sky Q Mini aggiuntivi o sei Sky Stream. L’aumento interesserà sia i vecchi piani sia i più recenti, compresi quelli Sky Open, mentre gli utenti con abbonamenti Sky Smart, caratterizzati da prezzo bloccato e vincolo di 18 mesi, vedranno il rincaro solo al termine del periodo promozionale.

Bonus e promozioni per chi resta

Per rendere meno impattante la variazione di prezzo, Sky ha introdotto una serie di vantaggi e sconti dedicati a chi sceglie di mantenere attivo il servizio. Gli abbonati riceveranno gratuitamente un decoder Sky Q Mini o Sky Stream, con attivazione inclusa, per un valore di 49 euro. È importante sottolineare che il costo di Multiscreen rimane invariato indipendentemente dal numero di dispositivi secondari collegati.

Ulteriori agevolazioni riguardano anche chi utilizza la fibra Sky Wi-Fi, che pagherà 20,90 euro al mese per 12 mesiinvece dei 29,90 previsti, con attivazione gratuita. Sono inoltre previsti tre film a scelta in qualità Full HD 1080p dal catalogo pay-per-view di Primafila e tre mesi di Intrattenimento Plus gratuiti, comprensivi di Netflix Premium in 4K.

Sky ha precisato che le istruzioni per la disdetta saranno incluse nella prossima fattura, ma chi non comunicherà la volontà di recedere entro fine anno vedrà applicato automaticamente il nuovo prezzo dal 1° dicembre.