Honor Pad 10, uno sconto ASSURDO è oggi su Amazon

Offerta assolutamente da non perdere in questi giorni su Amazon per tutti gli utenti che vogliono avere accesso a una campagna promozionale davvero più unica che rara, con la quale riuscire a mettere le mani su Honor Pad 10, andando nel contempo a risparmiare decisamente più di quanto ci si sarebbe mai aspettati.

Il prodotto viene commercializzato nella sua colorazione Grigio, con chassis posteriore realizzato in plastica, ma allo stesso tempo dotato di una piacevole finitura opaca, molto bella al tatto e alla vista. Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo 277,07 x 179,28 x 6,29 millimetri di spessore. Questo a “causa” di un display da 12,1 pollici di diagonale, un IPS LCD che raggiunge un rapporto schermo/corpo dell’88%, con luminosità tipica di 500 nit e 249 ppi. La risoluzione massima di 2560 x 1600 pixel è ottima per la maggior parte degli utilizzi, fermo restando che i 120Hz di refresh rate, lo rendono estremamente più fluido e semplice da utilizzare.

Il processore abbraccia perfettamente la fascia intermedia, essendo comunque un Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock a 2,63GHz, sempre con sistema operativo MagicOS 9.0 (su base Android 15), con pochissima personalizzazione grafica. La batteria, da 10’100 mAh, è più che sufficiente per utilizzi prolungati, con supporto alla ricarica rapida.

Honor Pad 10, una promozione assurda su Amazon

Un prezzo così basso era difficilmente preventivabile, difatti Honor Pad 10 avrebbe un listino di base di 399 euro, ma solamente in questi giorni è stato ridotto di circa 120 euro, in modo tale che il consumatore si possa ritrovare a dover sostenere un investimento finale corrispondente pari a 279 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto, con consegna in pochi giorni e garanzia di 24 mesi.