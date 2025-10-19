Google Pixel, il nuovo Theme Manager rivoluziona l’aspetto dell’interfaccia

La personalizzazione dei Google Pixel ha sempre rappresentato un punto debole per chi ama adattare lo smartphone al proprio stile. Con l’arrivo di Theme Manager, però, le cose stanno per cambiare. Dopo anni Google introduce un sistema completo e sicuro per la gestione dei temi.

La notizia arriva da Android Authority, che ha individuato il riferimento al nuovo Theme Manager nel codice della beta di Android16 QPR2. Il sistema sostituirà il vecchio metodo basato su file JSON, spesso instabile e soggetto a errori, con un servizio dedicato capace di applicare i cambiamenti in modo uniforme. Grazie a questa novità, sarà possibile modificare l’interfaccia del Pixel con un solo tocco. Basterà scegliere pacchetti grafici preconfigurati che includono palette di colori, font, icone e sfondi coordinati.

Una personalizzazione più semplificata: il futuro dei Google Pixel

Il Theme Manager rappresenta anche un importante passo avanti per la sicurezza. Il motivo? Solo le app autorizzate potranno accedere alla personalizzazione, garantendo maggiore coerenza visiva e riducendo i rischi di malfunzionamento. In sostanza, Google porta sui Pixel un sistema di temi simile a quello già offerto da brand come Samsung o Xiaomi. Il tutto però con un’attenzione particolare alla stabilità e all’integrazione con Material You.

Il nuovo ThemeManager di Pixel non si limita a cambiare l’estetica, ma apre anche le porte a un sistema più aperto e creativo. Oltre ai temi ufficiali di Google, la nuova API consentirà agli sviluppatori di creare pacchetti di personalizzazione di terze parti. Ciò significa che chi preferisce un look essenziale, un’interfaccia colorata o uno stile ispirato a un altro brand potrà trovare facilmente il proprio tema ideale, installandolo con un semplice tap.

Al momento, il sistema è ancora in fase di test e non è disponibile pubblicamente, ma le potenzialità sono chiare. Con l’arrivo del Theme Manager, i Google Pixel si preparano finalmente a competere con i top di serie Android anche sul fronte dello stile. E per chi ama cambiare spesso, sarà come avere uno smartphone nuovo ogni volta, senza bisogno di installare launcher o modifiche di terze parti.