Oppo Find X9s, in arrivo nuovo top di gamma compatto?

È passato pochissimo tempo dalla presentazione da parte di Oppo dei suoi nuovi smartphone di punta, ovvero i nuovi Oppo Find X9 e Oppo Find X9 Pro. Nonostante questo, sembra che l’azienda stia già preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo modello appartenente sempre a questa gamma. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X9s. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che ci troveremo di fronte ad un top di gamma compatto.

Oppo Find X9s, in arrivo un nuovo smartphone top di gamma compatto?

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo smartphone del produttore tech Oppo sarà un top di gamma compatto. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X9s. A rivelare questi primi dettagli è stata una voce piuttosto nota del settore mobile. Ci stiamo riferendo al noto leaker del settore Digital Chat Station.

Quest’ultimo, tramite un post sul sociale cinese Weibo, ha dunque confermato che è in arrivo il nuovo Oppo Find X9s e che quest’ultimo avrà per l’appunto un display dalle dimensioni compatte. Il suo predecessore, ovvero lo scorso Oppo Find X8s, aveva un display con una diagonale pari a 6.32 pollici. Possiamo quindi immaginare la presenza di un display dalle dimensioni simili sul nuovo modello.

Il leaker in questione, però, non si è limitato a rivelare questo dettaglio. Stando a quanto riportato dal leaker, nonostante le dimensioni compatte, il nuovo top di gamma dell’azienda potrà contare sulla presenza di una batteria decisamente capiente. Il leaker parla di una capacità pari a ben 7000 mah. Sembra comunque che questa caratteristica sarà condivisa anche da un altro modello in arrivo, appartenente sempre alla famiglia Find X9. Si tratterebbe del prossimo Oppo Find X9 Ultra. Quest’ultimo modello dovrebbe invece portare delle novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico.

Attendiamo comunque delle conferme ufficiali da parte dell’azienda.