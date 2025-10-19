ho. Mobile: arriva il roaming zero anche in Svizzera

I clienti ho. Mobile potranno utilizzare in Svizzera minuti, SMS e dati inclusi nelle proprie offerte nazionali alle stesse condizioni previste in Italia. La decisione allinea ufficialmente l’operatore virtuale al regime del roaming like at home, già applicato nei Paesi dell’Unione Europea. Ampliando così l’area geografica in cui gli utenti potranno muoversi senza incorrere in costi aggiuntivi. L’aggiornamento viene comunicato direttamente ai clienti tramite un SMS informativo. Nel testo si precisa che l’utilizzo dei servizi mobili in Svizzera sarà consentito senza costi aggiuntivi e alle stesse condizioni applicate in Italia. Il tutto nel rispetto del Regolamento UE 2016/2286.

ho. Mobile estende il roaming zero

Ovviamente resta in vigore, come previsto dalle norme europee, il principio di “uso corretto e lecito” dei servizi, che limita la possibilità di sfruttare le offerte nazionali per lunghi periodi continuativi all’estero. L’estensione del roaming gratuito alla Svizzera rappresenta un passo significativo per i clienti italiani che viaggiano con frequenza. La misura semplifica la gestione dei costi e riduce le barriere tra reti nazionali. Confermando una tendenza verso una maggiore integrazione delle telecomunicazioni europee. A fine anno, secondo le direttive europee, anche Moldavia e Ucraina verranno incluse nell’elenco delle destinazioni coperte.

Il costo extra soglia, pari a circa 1,6 euro per gigabyte, resterà invariato fino alla fine del 2025, quando entreranno in vigore ulteriori modifiche stabilite dalla Commissione europea. Gli utenti potranno, inoltre, verificare in tempo reale il consumo dei giga residui tramite l’app ufficiale o l’area personale sul sito dell’operatore.

L’iniziativa per il roaming di ho. Mobile, oltre a migliorare l’esperienza d’uso per i clienti, conferma come la spinta regolatoria europea sta tracciando una direzione chiara. Quest’ultima porta ad una rete mobile sempre più interconnessa. Capace di superare i confini geografici e di offrire ai consumatori una maggiore continuità di servizio in tutta l’area continentale. Un’iniziativa che offre agli utenti ho. Mobile un ulteriore vantaggio da non sottovalutare.