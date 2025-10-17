Oppo Find X9 Ultra: ecco la presunta formazione delle fotocamere del nuovo top di gamma

OPPO Find X9 Ultra arriverà presto

La data è ufficiale: Oppo presenterà la serie Find X9 il 16 ottobre in Cina, ma il modello più atteso — Find X9 Ultra — potrebbe arrivare solo nel 2026. In attesa del debutto, l’insider Digital Chat Station ha condiviso nuove informazioni su quello che dovrebbe essere il comparto fotografico del futuro flagship della casa cinese, rivelando una configurazione che promette di alzare ulteriormente l’asticella nella fotografia mobile.

Il top dei sensori Sony per la fotocamera principale

Secondo le indiscrezioni, Find X9 Ultra sarà equipaggiato con una fotocamera principale da 200 MP, basata su un sensore Sony IMX90E da 1/1,12 pollici — un formato decisamente ampio per uno smartphone, in grado di catturare più luce e migliorare la resa in condizioni difficili. Il modulo sarà accompagnato da stabilizzazione ottica OIS e da un obiettivo ibrido vetro-plastica, una scelta che dovrebbe garantire maggiore nitidezza e controllo delle aberrazioni cromatiche.

Doppio teleobiettivo e ultra wide da 50 MP

Sul retro, a completare il setup, troveremo due teleobiettivi da 50 MP con lunghezze focali differenti, soluzione che consentirà di gestire più livelli di zoom ottico senza perdita di dettaglio. Uno dei due sensori potrebbe essere il Sony LYT-828, lo stesso che secondo i rumor equipaggerà la fotocamera principale di Find X9 Pro. L’ultra-grandangolare sarà anch’essa da 50 MP, per un totale di quattro fotocamere posteriori in grado di coprire praticamente ogni scenario fotografico. Il comparto selfie non sarà da meno: sulla parte frontale dovrebbe esserci un sensore da 50 MP, pensato per videochiamate e autoritratti di alta qualità.

Hardware e display di fascia altissima

Oltre al reparto fotografico, Find X9 Ultra dovrebbe montare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, già visto in azione su alcuni modelli Xiaomi e capace di superare i 2 milioni di punti su AnTuTu. La batteria sarà di 7.500 mAh, un valore record per un flagship, con ricarica ultra rapida.

Il display sarà un pannello OLED LTPO piatto da 6,8 pollici con risoluzione 2K, frequenza variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco elevatissima. La scelta di un pannello piatto, e non curvo, sembra coerente con la tendenza più recente dei produttori di fascia alta, orientati a un design più ergonomico e funzionale.