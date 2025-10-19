Lexus LS: il futuro del modello ha sei ruote e un’anima elettrica

Per oltre trent’anni la Lexus LS è stata il simbolo dell’eleganza giapponese. Ora il marchio svela qualcosa di inatteso: la LS Concept, una monovolume elettrica a sei ruote. Non un restyling, ma una visione completamente nuova. L’idea nasce da Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation, che aveva chiesto di reinventare la LS come un’auto elettrica da chauffeur, moderna e raffinata. La carrozzeria appare compatta ma imponente, con sbalzi ridotti e un passo lunghissimo. Le ruote anteriori, grandi e scolpite, dominano la scena, mentre due assi posteriori più piccoli conferiscono stabilità e presenza. L’effetto visivo è sorprendente, quasi ipnotico. I fari a LED verticali, una pinna luminosa sul tetto e una porta scorrevole che apre su un abitacolo arioso anticipano un nuovo linguaggio di design. All’interno del van Lexus, sei sedili disposti su tre file offrono comfort totale. Ogni posto diventa un piccolo salotto privato. Il nome LS cambia significato: da Luxury Sedan a Luxury Space.

Un’esperienza di viaggio senza precedenti con la nuova Lexus

Secondo Toyoda, il progetto Lexus non è solo un esercizio di stile. L’intenzione è portarlo alla produzione, pur riconoscendo le sfide tecniche legate a comfort e silenziosità, due capisaldi di Lexus. L’abitacolo è pensato per offrire un’esperienza rilassante e aperta, dove anche chi non guida diventa protagonista del viaggio. Ogni superficie trasmette calma. Ogni luce interna è studiata per creare un’atmosfera quasi domestica. Si parla di un nuovo modo di intendere il lusso, più intimo, più connesso al benessere. È davvero questa la direzione che il futuro del premium vuole prendere? Il design evolve. La celebre calandra a clessidra, simbolo per anni Lexus, viene reinterpretata in una forma più fluida, integrata nella carrozzeria. Un gesto deciso, quasi poetico, che segna la fine di un’epoca stilistica.

La presentazione ufficiale avverrà al Japan Mobility Show 2025. L’attesa cresce, così come le domande. Potrà una monovolume sostituire la classica ammiraglia? In Asia, soprattutto in Cina e Giappone, il formato è apprezzato, sinonimo di status e comfort. Nei mercati occidentali, però, il gusto resta legato ai SUV e alle berline tre volumi. Resta anche da capire il destino della Lexus LM, oggi ammiraglia a tutti gli effetti del marchio. Ci sarà spazio per entrambe? La Lexus LS Concept non cerca compromessi. È un’idea audace, quasi visionaria. Un’auto che non vuole solo portare passeggeri, ma trasportarli in un nuovo modo di vivere il lusso.