Euronics: promo SHOCK con prezzi TAGLIATI al massimo

Con Euronics potrete approfittare di sconti eccezionali su tecnologia, elettrodomestici e gaming fino al 30 ottobre senza rinunce

scritto da Rossella Vitale
È il momento giusto per scoprire quanto può essere divertente e conveniente aggiornare i vostri dispositivi. Dal gaming ai notebook, dalle smart TV agli smartphone, da Euronics troverete prodotti con prezzi stracciatissimi. Portate a casa l’ultimo tablet o la console dei vostri sogni senza rimpianti: Euronics vi supporta con un’offerta pensata per voi. Non si tratta solo di acquistare, ma di vivere la tecnologia in modo nuovo, senza complicazioni e con la certezza di scegliere qualità e affidabilità. Da Euronics trovate prodotti di alta tecnologia a prezzi convenienti. È il momento ideale per scoprire le promozioni che permettono di risparmiare senza rinunciare a prestazioni e qualità. Notebook, smart TV, console e piccoli elettrodomestici vi attendono con condizioni vantaggiose fino al 30 ottobre.

I prodotti in promozione esagerata da Euronics per voi

Potrete approfittare della scopa elettrica Dyson V11 Fluffy-Nickel/Red a 399 euro. Euronics propone la Smart TV HAIER MINI LED UHD 4K 55″ H55M90EUX 144Hz-Nero a 599 euro. La BOSCH Asciugatrice Serie 4 WTH85208II 8Kg Classe E-Bianco è a 499 euro. Per i notebook, l’ACER Portatile Aspire Go 15 AG15-71P-56N9 15.6″-Silver costa 599 euro. Ci sono anche da Euronics la SONY ASTRO BOT per PS5 a 68,99 euro, SONY GHOST OF YOTEI a 79,99 euro e Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A NS2 Ed.-Nero a 509,99 euro.

Per i tablet, Euronics propone il SAMSUNG Galaxy Tab A9+ WIFI 256GB-Gray a 229 euro, mentre per gli smartphone l’OPPO RENO13 F 5G 8+256-Granite, Grey è a 249 euro. Infine, la EPSON Stampante ECOTANK ET-1810-Nero è disponibile a 139 euro. Le promozioni da Euronics vi permettono di portare tecnologia di qualità in casa con facilità. Euronics vi aspetta, Euronics vi coccola, vi sorprende con occasioni uniche.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.