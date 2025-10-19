Ad
Unieuro: le offerte Samsung che non potete perdere

Su Unieuro scoprite le offerte Samsung più vantaggiose con modelli ideali per vivere serate emozionanti e Halloween spettrali.

scritto da Rossella Vitale
Voi che amate trascorrere le serate davanti allo schermo, Unieuro ha preparato qualcosa di speciale. Immaginate di trasformare il vostro salotto in un cinema o in una sala da brivido per Halloween, con colori intensi, neri profondi e immagini che catturano ogni dettaglio. Unieuro propone offerte che vi fanno sognare: modelli grandi, piccoli, OLED o QLED, tutti pronti a stupirvi. Le promozioni rendono facile scegliere la dimensione giusta, il tipo di pannello e il prezzo più adatto. Con  questo store potete godere di Samsung 75″ Vision AI Smart TV (2025) a 649 euro, perfetta per film e serie. La 50″ Neo QLED 4K Mini LED 2025 a 719 euro è un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in spazi più contenuti.

Le offerte Samsung  super stracciate ora presenti da Unieuro

Da Unieuro trovate la Samsung 65″ QLED 4K 2025 a 699 euro, ideale per immagini intense e contrasti definiti. La 55″ Neo QLED 4K Mini LED 2025 a 679 euro è disponibile su Unieuro per chi desidera equilibrio tra dimensione e prezzo. Unieuro propone anche la 85″ Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV (2025) a 899,90 euro, perfetta per grandi emozioni. Gli appassionati di OLED possono scegliere tra la 55″ 4K 2025 a 879 euro e la 65″ OLED 4K 2025 a 1.399 euro, sempre da Unieuro. Unieuro vi offre queste occasioni per vivere ogni serie, film o maratona di Halloween con intensità unica. Lo store mette a disposizione ogni modello con dettagli chiari e vantaggi concreti, mentre vi accompagna nella scelta di quello più adatto alle vostre esigenze. Unieuro vi permette di sfruttare le offerte Samsung senza complicazioni e  rende ogni acquisto semplice e immediato. Non dovete andare per forza in store! Visitate ora il sito e farete prima!

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.