KIA: il futuro delle batterie inizia dal loro passaporto digitale

Nei laboratori europei di KIA nasce una sperimentazione destinata a ridefinire il rapporto tra uomo e tecnologia. Si parla di un passaporto digitale capace di raccontare la vita di una batteria, cella dopo cella. Non un semplice registro, ma una memoria intelligente che accompagna il veicolo per tutta la sua esistenza. Il progetto punta alla trasparenza assoluta, offrendo ai proprietari la possibilità di conoscere lo stato di salute (SoH) della propria batteria con un livello di dettaglio mai visto. È possibile immaginare una compravendita di auto elettriche senza più dubbi o incertezze? Con questo sistema, ogni dato è verificabile in tempo reale, direttamente dal sistema di infotainment.

KIA lancia un nuovo standard per il futuro sostenibile

Il primo test è stato realizzato su una KIA EV3 arrivata in Germania dalla Corea. Il veicolo, equipaggiato con tecnologia Dukosi, monitora ogni singola cella e aggiorna costantemente il passaporto digitale. Ogni intervento tecnico viene registrato, ogni variazione documentata. La sperimentazione, coordinata dalla Delft University of Technology insieme a Hyundai Motor Group, dimostra quanto la tracciabilità possa diventare una forma di garanzia. Il progetto coinvolge anche Hyundai Mobis, DATAPIPE e ARN, per assicurare un trasferimento sicuro dei dati tra tutti gli attori della filiera. Si parla di oltre 100 categorie di informazioni, una quantità di dati che costruisce la storia completa di ogni batteria. La precisione raggiunta permette di individuare in tempo reale eventuali anomalie, intervenendo su una singola cella senza sostituire interi moduli. È questa la nuova forma di efficienza?

KIA prevede di estendere il servizio a tutti i modelli EV e HEV europei entro il 2027, superando i requisiti imposti dalla normativa UE. L’obiettivo è offrire un benchmark superiore, dove la tecnologia diventa garanzia di valore nel tempo. Un sistema così dettagliato non solo prolunga la vita delle batterie, ma riduce anche i costi di manutenzione e l’impatto ambientale. Ogni dato diventa uno strumento di fiducia. Ogni aggiornamento, un passo verso un’economia più circolare e consapevole. Nel futuro dell’elettrico, la vera potenza non risiede solo nei kWh, ma nella trasparenza.