iPhone: come usare il comando “Copia da foto” per estrarre il testo dalle immagini

Tenendo conto degli ultimi anni, iOS si è aggiornato più volte con delle grandi novità che hanno fatto la storia, una tra queste è quella che consente di copiare il testo dalle foto e di incollarlo ovunque. Questa soluzione permette dunque di evitare di riscrivere a mano ciò che si legge all’interno delle immagini che si hanno in galleria.

Per usarla basta aprire una foto che contenga del testo, come una locandina, una pagina di un libro o uno scontrino. Dopo un istante, l’iPhone riconosce automaticamente le parole e mostra un piccolo indicatore nell’angolo in basso a destra. Toccandolo, tutto il testo diventa selezionabile. Da qui si può copiare, incollare, tradurre o persino cercare sul web una frase, proprio come se fosse scritta in un documento digitale.

La funzione è disponibile anche nell’app Fotocamera, senza bisogno di scattare la foto. Inquadrando il testo e toccando il simbolo dedicato, si può copiare immediatamente ciò che compare nell’inquadratura. È un modo veloce per salvare appunti o codici senza doverli digitare.

Dalla foto al testo in pochi secondi

“Copia da foto” è utile non solo per la vita quotidiana, ma anche per il lavoro e lo studio. Permette di archiviare velocemente appunti presi a mano, dati da una lavagna o informazioni da un documento cartaceo. Gli studenti possono usarlo per copiare citazioni o riferimenti, mentre chi lavora può estrarre numeri o dati da contratti e biglietti da visita in modo immediato.

La funzione supporta più lingue, compreso l’italiano, e riconosce anche scritte su superfici non perfettamente illuminate. Inoltre, se il testo contiene numeri di telefono o indirizzi, l’iPhone propone automaticamente di chiamare o aprire l’app Mappe.

È una di quelle funzioni che sembrano secondarie ma, una volta scoperta, diventano indispensabili. In pochi tocchi, una foto si trasforma in un testo digitale pronto da usare, dimostrando come Apple continui a puntare su strumenti semplici ma davvero intelligenti.