Instagram: in fase di test un nuovo design a schede

Così come tutte le applicazioni, anche quella di Instagram riceve costantemente degli aggiornamenti che puntano ovviamente a rendere l’esperienza d’uso degli utenti il più confortevole possibile, il team di sviluppo di Instagram infatti non va mai in vacanza e anzi cerca sempre di buttare giù qualche nuova idea che permetta di migliorare l’applicazione in modo sostanziale e godibile.

A quanto pare, nei laboratori di Instagram, qualcosa bolle in pentola e finalmente possiamo saperne di più grazie al CEO Adam Mosseri, quest’ultimo infatti proprio tramite un post su Threads ha annunciato l’arrivo della possibilità di testare un nuovo layout per quanto riguarda l’interfaccia di Instagram, sembra infatti che la società stia testando un’interfaccia a schede che andrebbe a sostituire quella attuale composta da una barra inferiore multifunzione che consente di scegliere tra varie possibilità.

Direct e Reel in primo piano

Nello specifico, in base a quello che emerge dal post si capisce come Instagram stia puntando a mettere particolarmente in risalto Reel e direct, il nuovo design infatti si articolerebbe in tre schede di cui la prima dedicata per l’appunto alla feed e alle Stories, la seconda dedicata ai Reel mentre la terza dedicata ai direct, in questo modo l’utente può scegliere comodamente quale utilizzare e si andrebbe a dedicare uno spazio intero per l’appunto alle due funzioni che negli ultimi tempi stanno facendo molto la differenza per tutta la community, il CEO infatti ha sottolineato come queste due siano particolarmente apprezzate dei consumatori e allo stesso tempo di come Instagram voglio attestare eventuali cambiamenti con attenzione poiché ovviamente abituarsi a qualcosa di nuovo non è mai facile.

Di conseguenza questa nuova interfaccia è in fase di test per alcuni utenti e l’uomo ha sottolineato come sia importante che questi ultimi rilascino dei feedback proprio per poter fare la scelta più giusta, c’è dunque da aspettarsi un possibile cambiamento abbastanza radicale all’interno dell’interfaccia che però potrebbe arrivare più in là nel tempo.