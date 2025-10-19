ClipBoard: come si usa la funzione di Android per copiare e incollare più testi insieme

Chi scrive spesso da smartphone sa quanto sia frustrante dover copiare un testo, incollarlo e poi perdere quello precedente. Eppure, molti dispositivi Android integrano da tempo una funzione che risolve il problema: la Clipboard (o cronologia degli appunti).

Questa funzione memorizza tutto ciò che viene copiato — testi, link, numeri o immagini — permettendo di recuperarlo in qualsiasi momento senza doverlo copiare di nuovo.

Per accedervi, basta aprire la tastiera Google (Gboard), toccare l’icona degli appunti sopra la tastiera e attivare la cronologia se è disattivata. Da quel momento, ogni elemento copiato viene salvato in automatico. Tenendo premuto su una voce, la si può fissare per mantenerla sempre disponibile, anche dopo un riavvio. È un trucco utilissimo per chi scrive email, messaggi o lavora con testi ripetitivi.

La Clipboard funziona anche con immagini e screenshot. Ad esempio, se si copia una foto o un link da Chrome, questi compariranno nella cronologia, pronti da incollare altrove. Si possono salvare più voci contemporaneamente e gestirle come un piccolo archivio personale.

Un aiuto concreto per studiare e lavorare

La cronologia degli appunti è particolarmente utile per studenti e professionisti. Permette di raccogliere velocemente frasi, riferimenti o parti di un documento, senza perdere tempo a passare da un’app all’altra. Chi scrive spesso articoli o relazioni può copiare più parti di testo e poi incollarle nell’ordine desiderato, senza dover risalire ogni volta alla fonte.

Anche chi usa lo smartphone per lavoro può sfruttarla per tenere a portata di mano numeri di telefono, indirizzi o risposte predefinite. Tutto resta disponibile finché non si cancella la cronologia manualmente.

Per chi vuole maggiore sicurezza, Gboard consente di eliminare automaticamente i dati dopo un certo periodo, evitando che informazioni sensibili restino salvate.

È una di quelle funzioni che pochi conoscono, ma che una volta attivata cambia davvero il modo di scrivere su Android, rendendo ogni operazione più rapida e ordinata.