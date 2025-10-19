Google TV Streamer riceve un nuovo aggiornamento: patch di sicurezza ferme ad agosto

Il Google TV Streamer ha iniziato a ricevere in queste ore il suo quarto aggiornamento ufficiale, un OTA di piccole dimensioni che porta con sé alcune ottimizzazioni e correzioni di bug. Tuttavia, l’elemento più curioso è che il firmware – identificato dal codice UTTK.250729.004 – include ancora le patch di sicurezza di agosto 2025, risultando quindi leggermente indietro rispetto alla tabella di marcia abituale.

Non si tratta di un ritardo grave, ma è comunque una scelta inusuale per Google, che solitamente mantiene aggiornati anche i dispositivi più secondari della sua linea. L’update pesa circa 227 MB e non introduce nuove funzioni visibili, limitandosi a miglioramenti di stabilità generale e aggiornamenti del sistema. Il changelog ufficiale, infatti, si limita a menzionare genericamente “bug fix e ottimizzazioni”.

Un ciclo di aggiornamenti meno frequente

Il Google TV Streamer è arrivato sul mercato il 24 settembre 2024 e, da allora, ha ricevuto quattro aggiornamenti. Il primo, rilasciato a novembre dello stesso anno, non includeva patch di sicurezza; il secondo, a febbraio 2025, portava le patch di gennaio; il terzo, a maggio, quelle di aprile. È quindi evidente che Google abbia optato per una cadenza di aggiornamento più sporadica, comprensibile per un dispositivo destinato principalmente alla fruizione multimediale e meno esposto ai rischi tipici degli smartphone.

A differenza dei telefoni, infatti, i dispositivi come il Google TV Streamer non vengono utilizzati in modo continuo o per attività sensibili, motivo per cui l’azienda di Mountain View mantiene un ritmo di aggiornamenti più rilassato. Gran parte delle novità funzionali arriva tramite moduli Android aggiornabili separatamente o tramite distribuzioni lato server, che non richiedono interventi manuali da parte dell’utente.

Il rollout dell’aggiornamento è già in corso a livello globale e raggiungerà tutti i modelli nei prossimi giorni. Chi desidera anticipare la procedura può verificare manualmente la disponibilità del nuovo firmware accedendo al percorso Impostazioni > Sistema > Informazioni dispositivo > Aggiornamenti di sistema.