Formula 1 e Lenovo: l’intelligenza artificiale rivoluziona il mondo delle corse

Durante il FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025, la Formula 1 ha sperimentato per la prima volta l’utilizzo del nuovo ThinkPad X9 Aura Edition di Lenovo. Il dispositivo, spinto dall’IA, è stato messo alla prova presso l’Event Technical Centre (ETC). Ovvero il centro operativo mobile che segue ogni tappa del mondiale. Questo test rappresenta una pietra miliare per entrambe le realtà. Poiché segna l’inizio di una nuova fase nella gestione tecnica delle operazioni legate al motorsport.

Tecnologia e sostenibilità: il doppio traguardo della Formula 1 con Lenovo

Grazie alla piattaforma Intel Lunar Lake e alle funzionalità Copilot+, il nuovo AI PC ha dimostrato una capacità eccezionale nel supportare l’elaborazione rapida dei dati, la comunicazione interna e la condivisione dei contenuti tra i team. Le caratteristiche avanzate come Smart Modes, SmartShare e SmartCare hanno migliorato l’efficienza operativa e semplificato la gestione delle informazioni. Tutto ciò ha reso possibile una trasmissione più fluida e dinamica, avvicinando ancora di più i fan all’azione in tempo reale.

Il ThinkPad X9 ha poi permesso di ridurre il numero di dispositivi necessari sul campo, contribuendo a un minore impatto ambientale. Trasportare meno attrezzatura significa diminuire le emissioni e l’uso di energia, fattori chiave nell’ambizione della Formula 1 di raggiungere zero emissioni nette entro il 2030. Il contributo tecnologico di Lenovo si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo prestazioni elevate unite a una sostenibilità concreta.

La partnership tra Lenovo e Formula 1 è incentrata sull’innovazione continua. I dispositivi Lenovo, ormai integrati a tutti i livelli delle operazioni F1, non si limitano a migliorare le prestazioni. Essi infatti contribuiscono anche a trasformare il modo in cui il campionato viene vissuto, seguito e raccontato. Roberto Dalla, Chief Technical and Engineering Officer di Formula 1, ha sottolineato come l’esperienza utente e la produttività siano aumentate grazie a queste tecnologie intelligenti. Allo stesso modo, Tolga Kurtoglu di Lenovo ha evidenziato l’importanza di testare questi dispositivi in contesti estremi, come un weekend di Sprint Race, per misurarne davvero il potenziale. Insomma, con l’obiettivo di innovarsi non solo in pista ma anche dietro le quinte, Formula 1 e Lenovo continuano a costruire un futuro più veloce, più intelligente e più sostenibile.