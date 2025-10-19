Fastweb Mobile Start 5G: 150 GB, minuti illimitati a 9,95€

Fastweb torna a farsi notare con la sua offerta Mobile Start 5G, pensata per chi vuole navigare senza pensieri e rimanere sempre connesso. La promozione si appoggia alla rete Vodafone, ormai riconosciuta come la più premiata d’Italia per affidabilità e copertura, e punta a offrire un pacchetto completo a un prezzo decisamente competitivo: 9,95€ al mese per 150 GB di traffico dati, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e un pacchetto extra di roaming in UE che comprende 17 GB più altri 15 GB extra offerti direttamente da Fastweb.

Offerta Fastweb Mobile Start 5G: 150 GB e roaming UE incluso su Vodafone

Ciò che colpisce è la semplicità con cui è possibile attivare la SIM o l’eSIM, grazie a strumenti moderni come SPID o la Carta d’Identità Elettronica, oppure con il classico video riconoscimento. La spedizione è gratuita e la SIM viene attivata in tempi rapidissimi, per chi non vuole perdere nemmeno un minuto di connessione. E per chi è già cliente Fastweb Casa o Mobile, la sorpresa è doppia: i giga diventano illimitati e il costo dell’offerta casa scende, rendendo la combinazione mobile + casa un vero affare.

Oltre alla convenienza economica, Fastweb punta a comunicare un messaggio di responsabilità ambientale. La SIM è Ecosim, riciclata al 100%, e l’azienda ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 90% entro il 2035, con un impegno concreto già oggi testimoniato da una donazione di 1 milione di euro destinata a progetti per il pianeta.

La connettività non è solo numeri: WiFi-Calling incluso permette di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la rete Wi-Fi; e se possiedi un dispositivo 5G, la velocità di navigazione raggiunge punte fino a 2 Gbps, senza costi aggiuntivi. In più, la trasparenza è al centro dell’offerta: niente costi nascosti, nessun vincolo di durata, nessuna penalità per disdire.

In pratica, Fastweb Mobile Start 5G prova a riunire tutto ciò che oggi ci si aspetta da un servizio mobile moderno: un pacchetto chiaro, conveniente, veloce e sostenibile, che permette di restare sempre connessi senza compromessi, sia a casa sia in viaggio. Con minuti illimitati, giga abbondanti e strumenti pensati per la sicurezza e la comodità, l’offerta si rivolge a chi cerca affidabilità senza rinunciare alla libertà di navigare e comunicare come preferisce. La sensazione è quella di avere finalmente un pacchetto mobile che semplifica la vita, senza sorprese, mettendo al centro l’esperienza dell’utente e un’attenzione concreta al futuro del pianeta.