Esercitazioni Nato 2025: 71 velivoli e scenari di crisi simulati

La tensione tra la Nato e la Russia è palpabile, e non sorprende che ogni notizia legata alle esercitazioni militari catturi subito l’attenzione dei media. Tra queste, la “Steadfast Noon” occupa sempre un posto particolare: non è solo un allenamento, ma un segnale chiaro, tanto interno quanto esterno, sulla capacità dell’Alleanza Atlantica di reagire rapidamente in caso di minaccia nucleare. Quest’anno l’esercitazione ha preso il via il 13 ottobre e si sviluppa principalmente sopra il Mare del Nord, con basi operative in Belgio, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi, dove la base di Volkel funge da centro strategico.

Non si tratta, chiaramente, di testare bombe vere: nessuna testata sarà spostata o utilizzata. Tuttavia, le procedure simulate sono estremamente dettagliate e realistiche, comprendendo tutto ciò che servirebbe in uno scenario di crisi, dai protocolli di allerta alla protezione dei depositi nucleari. L’Alleanza tiene particolarmente a sottolineare la sicurezza, e in effetti gran parte dell’addestramento è dedicata a scenari di minacce ibride: intrusi, droni ostili o attacchi informatici, tutto volto a preparare personale e sistemi a reagire con la massima precisione.

Quattordici Stati membri partecipano a questa edizione, tra cui l’Italia, schierando un totale di 71 velivoli di tredici tipi diversi: jet da combattimento dual use, tanker per il rifornimento in volo, velivoli radar e unità di supporto. Circa duemila persone sono coinvolte, tra piloti, tecnici e personale a terra, impegnate in decolli coordinati, missioni di ricognizione e simulazioni logistiche che permettono di testare la capacità di comunicazione tra i vari comandi.

Un elemento interessante di quest’anno è la trasparenza con cui la Nato ha deciso di gestire l’esercitazione. Negli anni passati, persino il nome era segreto; oggi invece tutto è comunicato in anticipo, proprio per dimostrare apertura e rassicurare l’opinione pubblica. Mosca, come da tradizione, osserva con attenzione, ma la strategia della Nato punta a rendere evidente che si tratta di esercitazioni difensive e di addestramento, non di provocazioni.

La “Steadfast Noon” si ripete ogni anno in un Paese diverso, ma il suo obiettivo rimane costante: mantenere efficiente il meccanismo di deterrenza nucleare collettiva, testare procedure e personale e dimostrare che, di fronte a scenari estremi, l’Alleanza è pronta a rispondere con rapidità e precisione. Non è solo esercizio militare, ma anche un messaggio politico, un mix di preparazione pratica e simbolismo strategico che conferma quanto il ruolo della Nato resti centrale nella gestione della sicurezza globale.