Samsung prepara One UI 8.5: l’AI al centro della nuova esperienza Galaxy

Diverse persone si stanno interrogando sull’arrivo della prossima One UI 8.5, interfaccia di Samsung che potrebbe segnare un passo importante verso quella che sarebbe la vera evoluzione del software del colosso. L’azienda sudcoreana sta infatti continuando ad investire sull’integrazione tra smartphone e intelligenza artificiale. Stando agli ultimi report venuti a galla in queste ore, la società sudcoreana introdurrà almeno quattro nuove funzioni Galaxy AI, pensate per migliorare la produttività e semplificare la vita quotidiana.

Oltre a un design rinnovato, che richiama lo stile “Liquid Glass” e le tonalità morbide della storica TouchWiz, la One UI 8.5 metterà l’accento sull’assistenza intelligente. Le nuove funzioni individuate — Meeting Assistant, Smart Clipboard, Social Composer e Touch Assistant — mostrano l’intenzione di Samsung di portare l’intelligenza artificiale ancora più in profondità nel sistema operativo.

Meeting Assistant e Smart Clipboard: l’AI al servizio del lavoro

Meeting Assistant sarà una delle novità più rilevanti. Con questa funzionalità, gli utenti potranno godere di traduzioni in tempo reale durante le riunioni, ottenendo direttamente sul display la trascrizione e la traduzione dei dialoghi tra partecipanti che parlano lingue diverse. Una soluzione utile in contesti internazionali, che riduce la necessità di interpreti umani e velocizza la comunicazione.

Smart Clipboard, invece, analizzerà il testo copiato o selezionato per proporre azioni immediate come ricerca, riassunto o traduzione del contenuto. L’obiettivo è rendere più fluido il passaggio tra applicazioni e permettere di agire direttamente sui dati, senza interrompere il flusso di lavoro.

Social Composer e Touch Assistant: AI per creatività e lettura

Pensata per i creatori di contenuti e per chi ama i social, Social Composer utilizzerà l’intelligenza artificiale per generare automaticamente descrizioni o testi a partire da immagini caricate in app di shopping o social network. L’AI riconoscerà persone, oggetti o prodotti, aiutando a scrivere post o recensioni in modo più rapido e naturale.

Infine, Touch Assistant sarà dedicata a migliorare la leggibilità dei contenuti. Consentirà di tradurre e riorganizzare il testo selezionato, facilitando la lettura di articoli o documenti lunghi direttamente sullo schermo.

Con One UI 8.5, Samsung punta a consolidare la propria leadership nel campo dell’intelligenza artificiale mobile, rendendo l’esperienza Galaxy più completa, interattiva e intelligente che mai.