Disney+ aggiorna il suo catalogo: ecco le novità in arrivo

Agosto 2025 si presenta come un mese ricco di contenuti originali per gli abbonati a Disney+. Sono previste, infatti, con un calendario di uscite che riesce a catturare l’attenzione di un vasto pubblico. Tra produzioni animate, fantascienza distopica, documentari e miniserie ispirate a eventi realmente accaduti, il catalogo si arricchisce di titoli capaci di incuriosire dai più piccoli agli appassionati di crime o action sci-fi. A tal proposito, gli amanti dell’animazione Marvel possono esplorare “Eyes of Wakanda“, disponibile dal 1 agosto. La serie racconta le missioni segrete dei War Dog, agenti speciali wakandiani incaricati di recuperare manufatti di Vibranio dispersi in tutto il mondo.

Disney+ presenta novità interessanti

Tra le nuove uscite c’è anche Alien: Pianeta Terra, serie originale FX in arrivo dal 13 agosto con i primi due episodi. Ambientata nel 2120, la storia trasporta lo spettatore in una Terra ormai dominata da cinque mega-corporazioni, tra cyborg, sintetici e un’umanità sempre più ibrida. La protagonista Wendy, un esperimento tecnologico che fonde intelligenza artificiale e coscienza umana, si ritrova coinvolta in una catena di eventi terrificanti dopo lo schianto dell’astronave USCSS Maginot.

Dal 20 agosto sarà disponibile The Twisted Tale of Amanda Knox. Si tratta di una miniserie drammatica che ripercorre uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. Sempre nello stesso filone, Disney+ propone anche altri titoli true-crime come Capturing Their Killer, I due volti di un omicidio, Il Signor e la Signora Omicidio e Stalking Samantha: 13 Years of Terror.

Tra le proposte cinematografiche spicca Eenie Meanie, film originale dei 20th Century Studios con protagonista Samara Weaving nei panni di un’ex pilota di fuga, costretta a tornare nel suo passato criminale per salvare l’ex fidanzato. Il film sarà disponibile dal 22 agosto.

Chi cerca ispirazione e adrenalina può contare su Limitless: Live Better Now, disponibile dal 15 agosto. Chris Hemsworth mette alla prova corpo e mente con tre sfide estreme, affrontando arrampicate su pareti ghiacciate, esercitazioni militari in Corea del Sud e persino un concerto a sorpresa. Il pubblico più giovane ritroverà invece il divertimento con Spidey e i suoi fantastici amici, la cui quarta stagione debutterà il 27 agosto. Sempre in ambito Marvel per bambini, il 12 agosto arriverà anche Iron Man e i suoi fantastici amici, che segue le peripezie di Tony Stark, Riri Williams e Amadeus Cho.

A completare il quadro ci sono vari ritorni e novità: la stagione 14 di King of the Hill dal 4 agosto. La famiglia Proud (stagione 3) dal 6. Il documentario Summer of ’69 e la serie Necaxa dall’8. Non mancano proposte per i più curiosi, come Nati per i social (dal 13), i nuovi episodi di Cacciatori di relitti Australia (dal 27). E la stagione 17 di C’è sempre il sole a Philadelphia. Il 25 agosto, infine, spazio anche al mondo LEGO con il debutto di Disney Princess: Villains Unite, una nuova avventura in mattoncini tutta al femminile.