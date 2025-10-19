Allarme della premier danese: “I social rubano l’infanzia dei nostri figli”

La premier danese Mette Frederiksen ha lanciato un forte allarme: secondo lei, telefoni e social network stanno letteralmente rubando l’infanzia ai bambini. Durante un discorso al parlamento, ha annunciato che il governo intende introdurre un divieto all’uso dei social media per i minori di 15 anni, seppure con la possibilità per i genitori di autorizzare l’accesso a partire dai 13.

Perché questo avvertimento

Frederiksen ha evidenziato diversi segnali preoccupanti: un aumento dell’ansia, della depressione e della difficoltà di concentrazione tra gli adolescenti; una riduzione della socializzazione reale e un uso precoce dei telefoni e dei profili online. Il suo punto centrale: «abbiamo scatenato un mostro», spiega, riferendosi alla sottovalutata influenza delle piattaforme digitali. In sintesi, teme che l’ambiente digitale stia accelerando e quasi sovrapponendo quella che dovrebbe essere la fase dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il disegno di legge

Il piano del governo danese prevede di vietare l’iscrizione ai social network per tutti coloro che non hanno almeno 15 anni. Tuttavia, i genitori potranno intervenire e dare il consenso anticipato dai 13 anni. Al momento non sono stati specificati tutti i dettagli operativi — quali piattaforme saranno coinvolte, come si effettuerà la verifica dell’età o come sarà monitorata l’efficacia della norma — ma l’obiettivo è recuperare tempo reale e relazioni genuine per i giovani.

Quali implicazioni per genitori e ragazzi

Per i genitori : l’iniziativa sottolinea la crescente responsabilità nel gestire l’accesso digitale dei figli. Anche con regole nuove, il coinvolgimento familiare resta centrale.

Per i ragazzi : l’introduzione di limiti di età potrebbe modificare radicalmente l’esperienza social dei più giovani, rallentando la loro presenza online e magari favorendo attività alternative — sport, amici, tempo libero.

Per le piattaforme: se la legge entrerà in vigore, ci saranno modalità di verifica dell’età, controllo degli accessi e probabilmente nuove regole europee in materia. Le aziende del settore dovranno adeguarsi.

Quali aspetti tenere in mente

Anche se la misura appare forte, l’applicazione pratica può risultare complessa : verificare l’età, impedire accessi alternativi o aggiramenti è una sfida tecnica e sociale.

Il dibattito tra protezione e libertà rimane aperto: da un lato, c’è il diritto dei minori a crescere in un ambiente sano; dall’altro, c’è la volontà dei giovanissimi di connettersi e partecipare.

L’efficacia della norma dipenderà anche da educazione digitale, supporto alle famiglie e politica di responsabilità delle piattaforme. Senza questi elementi, un divieto potrebbe risultare frammentario.

Un modello che potrebbe fare da esempio

La Danimarca si inserisce in una tendenza più ampia: vari Paesi europei stanno rivalutando l’età minima per l’accesso ai social, oppure introducendo limiti all’uso dei telefoni nelle scuole. Il discorso della premier danese, con la sua enfasi sull’«infanzia rubata», ha attirato attenzione a livello internazionale e potrebbe aprire la strada a normative più severe su scala continentale.