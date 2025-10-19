PS Plus Extra e Premium, leaks rivela i giochi di ottobre

Fra non molto tempo il colosso del gaming Sony aggiornerà il suo catalogo di videogiochi messo a disposizione degli utenti abbonati ai suoi vari piani. Tra questi, l’azienda aggiungerà a breve i giochi sul catalogo di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Per il momento non abbiamo ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda. Nonostante questo, sono da poco emersi alcuni rumors che ci hanno rivelato i nomi dei videogiochi in arrivo per questo mese.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i probabili videogiochi in arrivo

Sono da poco emersi in rete i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati ai piani di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già detto, infatti, l’azienda non ha ancora rivelato in veste ufficiale questi nomi, anche se sono comunque emersi grazie ai rumors. A rivelare questi nomi è stato il leaker del settore billbil-kun. Quest’ultimo ha infatti rivelato i nomi in arrivo per gli abbonati a questi servizi per il mese di ottobre 2025.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, videogiochi in arrivo ad ottobre 2025

Silent Hill 2 Remake

Until Dawn Remake (2024)

As Dusk Falls

V Rising

Tekken 3

Tomb Raider Anniversary

Come è possibile notare dall’elenco, si tratta di videogiochi che sono adatti in un certo senso al periodo che sta per arrivare, ovvero Halloween. Questi videogiochi, secondo quanto è emerso, saranno distribuiti in veste ufficiale sul catalogo di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium a partire dalla giornata del prossimo 21 ottobre 2025. Come già detto, però, sarà necessario attendere la conferma ufficiale da parte del colosso del gaming Sony. Nel frattempo, comunque, gli utenti potranno deliziarsi scaricando tantissimi altri titoli di rilievo solo su PlayStation Store. L’azienda sta infatti proponendo svariate promozioni e offerte di rilievo, che permetteranno di avere tanti giochi spendendo davvero pochi soldi.