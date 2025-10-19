Nuova Tonale, scopriamo i cambiamenti introdotti sul nuovo C-SUV di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha presentato la Nuova Tonale che si rinnova sotto molti aspetti per il 2026. Il primo C-SUV della Casa del Biscione si è rifatto il look per sottolineare il proprio carattere sportivo e mantenere uno stile che richiamasse il brand.

La Nuova Tonale mantiene gli elementi che la contraddistinguono dalla concorrenza come il perfetto bilanciamento dei pesi, la dinamica di guida e l’impiego di soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento. A questo si aggiunge il design distintivo che rende il SUV molto apprezzato dai clienti.

Come affermato da Santo Ficili, CEO Alfa Romeo: “Con la Nuova Tonale, Alfa Romeo riafferma il proprio impegno nel portare l’eccellenza italiana attraverso innovazione, design ed emozione di guida. Questa evoluzione non riguarda solo le prestazioni, ma la creazione di un legame più profondo tra automobile e guidatore, dove la tecnologia esalta la passione e ogni dettaglio riflette la nostra eredità”.

La Nuova Tonale di Alfa Romeo rinnova il suo stile per il 2026 con prestazioni uniche e un design distintivo e sportivo

Il nuovo frontale presenta uno scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle storiche 33 Stradale e GT 2000. Il leggendario trilobo è stato sviluppato per massimizzare l’effetto orizzontale e conferire un aspetto possente. Anche le prese d’aria inferiori sono state aggiornate per rafforzare il family feeling con Alfa Romeo Junior. Non mancano anche elementi stilistici derivanti dal mondo racing e ispirate alla Giulia GTA e GTAm.

La carreggiata anteriore e posteriore più ampia garantisce una migliore tenuta della vettura mentre nella vista laterale spiccano i nuovi cerchi da 19” Stile e 20” Fori. L’attenzione al dettaglio del brand emerge con l’adozione degli stemmi Alfa Romeo frontali e posteriori in bianco e nero e della scritta posteriore Tonale nera sugli allestimenti Veloce e Sport Speciale.

Passando agli interni, spicca l’adozione di materiali e dettagli premium che permettono nuove combinazioni di colori e finiture. Tutti i clienti che opteranno per i sedili premium potranno contare sulle regolazioni elettriche a otto vie, supporto lombare elettrico a quattro vie, riscaldamento e ventilazione. Anche le superfici di contatto sono riscaldate per garantire il massimo comfort a bordo.

La dinamica di guida è stata affinata attraverso l’introduzione di sospensioni elettroniche Dual Stage Valve (DSV) o in alternativa gli ammortizzatori Frequency Selective Dumping (FSD). Il sistema frenante brake-by-wire e la trazione integrale Q4 AWD sulla Ibrida Plug-In permettono una migliore gestione di ogni fase di marcia. Inoltre, il selettore Alfa DNA consente di modificare la risposta della vettura a seconda delle necessità.

Passando alle motorizzazioni, la Nuova Tonale si aggiorna alla normativa Euro 6E Bis con un propulsore 1.5 Turbo quattro cilindri con turbina a geometria variabile da 175 CV di potenza complessiva per la Ibrida e 270 CV per la Ibrida Plug-In. Disponibile anche il 1.6 Diesel da 130 CV per coloro i quali non possono rinunciare al gasolio.