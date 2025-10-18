WhatsApp: il nuovo pericolo è un gruppo che regala soldi

Tutti gli utenti al giorno d’oggi usiamo come applicazione di messaggistica predefinita sicuramente WhatsApp, la nota piattaforma infatti si è diffusa praticamente in tutto il mondo ed è diventata una piazza globale che unisce tutti noi all’interno di una chat di messaggistica in tempo reale.

Il motivo dietro questo enorme successo, ovviamente sono le funzionalità di cui gode l’applicazione che le hanno permesso di diventare un vero e proprio standard ormai onnipresente ovunque, dal momento che ogni smartphone ha installato l’applicazione.

Questo dettaglio purtroppo non è sfuggito agli occhi attenti dei truffatori che ovviamente cercano sempre nuove vie per poter ottenere illeciti guadagni, questi ultimi infatti vedono nella connessione che WhatsApp riesce a stabilire tra le persone una possibilità di guadagno decisamente interessante, di conseguenza le prove su WhatsApp hanno iniziato a circolare in modo prepotente e colpiscono tutti quanti compresi gli italiani, oggi vi descriviamo l’ultima Truffa arrivata sulla piazza in modo da darvi una mano a difendervi.

La truffa del gruppo per collaborare con YouTube

La truffa di oggi arriva Direttamente con l’aggiunta inconsapevole all’interno di un gruppo nel quale vi verrà proposto di ottenere guadagni facili e veloci collaborando con YouTube, ovviamente è tutto falso e consiste nel mettere like ad alcuni video in cambio di una retribuzione che viene inviata veramente di qualche euro, i truffatori in questo modo riescono ad ottenere la vostra fiducia e poi vi chiederanno di inviare a vostra volta un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirvi la somma aumentata in modo importante, la truffa scatta proprio in quel momento poiché non appena avrete inviato i soldi i truffatori spariranno nel nulla.

Se anche voi dunque doveste finire in un gruppo come quello che vi abbiamo appena descritto, uscite immediatamente e non seguite assolutamente nessun tipo di istruzione che vi viene impartita.