Truffa con un messaggio che si insidia nella vostra mail: è pericolosissimo

Stanno arrivando ancora degli inganni tramite e-mail. Purtroppo anche oggi si parla di una truffa, la quale arriva con un messaggio molto particolare. In realtà ce n’è anche un’altra, la quale fa credere alle persone che una bella donna desideri conoscerle meglio. In basso ci sono tutte le informazioni del caso.

La nuova truffa che gli utenti avevano sottovalutato è diventata un pericolo tangibile

Dopo tanti messaggi arrivati all’interno della propria mail, gli utenti sembravano averci preso l’abitudine e essere diventati in grado di riconoscere qualsiasi truffa. Purtroppo ce ne sono alcune che riescono ancora a spuntarla e a fregare chiunque, anche quelli più esperti. Ecco il primo messaggio:

“ATTENZIONE !!!

Il tuo spazio Cloud è pieno

CLOUD

Il tuo spazio Cloud è pieno, le tue foto, video, contatti, file e dati privati andranno persi.

Come parte del nostro programma fedeltà, puoi ricevere 50GB aggiuntivi pagando solo $1,95 una sola volta, prima che tutti i file vengano eliminati.

L’offerta speciale scade oggi.

Aggiorna ora prima che sia troppo tardi!

Offerta unica

Aggiorna Spazio“.

C’è poi anche un altro messaggio molto particolare che fa credere agli utenti di essere finiti all’interno di un programma di recupero crediti a livello internazionale e di dovere dunque dei soldi. Ovviamente non è vero. Ecco il testo completo:

“Mi chiamo Sophie, desidero conoscerti meglio.

Sono creativo e carino e l’immaginazione va bene. Ma la fantasia di mio marito è del tutto assente, quindi scopiamo raramente e in modo monotono.

Sono stanco di masturbarmi in bagno, è inefficace, voglio fuoco e passione per un cazzo duro che mi becca la figa in diverse posizioni e mi fa gemere dolcemente! Dimmi che giorno hai libero per me? Possiamo incontrarci?

Ecco il mio profilo Sophie-cute893, questo profilo in modo che mio marito non lo scopra.

Vi auguro una buona giornata e vi aspetto!“