Amazon, che PAZZIA: il Samsung Galaxy A56 5G è GRATIS con sconto assurdo

Samsung Galaxy A56 5G viene a costare sempre meno su Amazon, la nuova promozione di questi giorni è sicuramente una delle migliori del momento, mettendo il consumatore nelle giuste condizioni di riuscire a spendere relativamente poco per il suo acquisto, senza perdite in termini di funzionalità cui è effettivamente possibile accedere.

Lo smartphone offre un display da 6,7 pollici di diagonale, che si appoggia a una risoluzione da 1080 x 2340 pixel, sempre mantenendo l’ottima tecnologia Super AMOLED e 385 ppi, abbracciando anche 120Hz di refresh rate, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus Plus. Il dispositivo ha davvero tutto il necessario per spiccare nella propria fascia di appartenenza, essendo dotato di un processore Samsung Exynos 1580, octa-core con frequenza di clock a 2,91GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Xclipse 540, e anche 12GB di RAM.

Il comparto fotografico non ammette repliche, né delusioni di alcun tipo, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel e anche un effetto bokeh da 5 megapixel.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech e avrete ogni giorno le offerte Amazon con in regalo anche codici sconto esclusivi solo per gli iscritti.

Amazon, la promozione di oggi sul Samsung Galaxy A56

Volete spendere poco e acquistare uno smartphone Samsung Galaxy? allora siete nel posto giusto. Il Samsung Galaxy A56 5G viene scontato del 24% da parte di Amazon, partendo dal listino iniziale di 549,90 euro, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di 419,90 euro. Premete questo link per acquistarlo.

Lo smartphone integra una batteria da 5000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere di una buona usabilità quotidiana, e della possibilità comunque di accedere rapidamente alle prestazioni del device, affidandosi alla presenza del supporto alla ricarica rapida. La connettività è di ultima generazione, con WiFi 6e, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0, chip NFC e GPS.