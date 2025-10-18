Ad
Amazon fa un REGALO: offerta shock oggi sul POCO M7

POCO M7 ha un prezzo veramente incredibile oggi su Amazon.

POCO M7 può essere vostro su Amazon in questi giorni con un risparmio assolutamente invidiabile, potete abbracciare una promozione davvero più unica che rara, che vi permette di abbassare il livello di spesa di molto rispetto al listino originario, raggiungendo una cifra tutt’altro che elevata o impossibile.

Uno sconto mai visto prima d’ora che abbraccia un prodotto comunque di alto livelloPOCO M7 ha un peso di 212 grammi e raggiunge 171,88 x 77,8 x 8,22 millimetri di spessore. Il suo display è comunque ottimo, sebbene si tratti sempre di un IPS LCD, essendo un componente da 6,88 pollici di diagonale, con risoluzione massima di 720 x 1640 pixel 260 ppi, raggiungendo un refresh rate a 120Hz con 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 4 Gen2, octa-core a 2,2GHz, che si affida direttamente alla GPU Adreno 613, per supportare il POCO M7 con i suoi 8GB di RAM, la memoria interna è invece espandibile con l’ausilio di una microSD (fino a 1TB).

Amazon, che regalo con la promozione sul POCO M7

Ecco la promozione che tutti stavano aspettando, difatti il POCO M7 può essere vostro con un investimento finale di 149,90 euro, approfittando della riduzione di 40 euro sul valore originario di 189,90 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

    Lo smartphone viene impreziosito dalla presenza di una batteria integrata da 5160mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere delle sue prestazioni per diversi giorni, prima di essere costretti a ricorrere alla ricarica, sfruttando il collegamento alla presa a muro, e ovviamente la ricarica rapida di ultima generazione. In termini di connettività, il prodotto supporta WiFi 802.11 ac, bluetooth 5.0 LE, usb type-C 2.0 e ovviamente chip GPS.

    La versione attualmente in promozione prevede, infine, 8GB di RAM con 256GB di memoria interna.

